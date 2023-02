Jovem arrastado durante temporal é achado morto na Grande SP; outra pessoa segue desaparecida

O temporal que atingiu diversas regiões de São Paulo na terça-feira (7) causou pontos de alagamentos, quedas de árvores e fez a Capital registrar o recorde de trânsito do ano. Em Osasco, o jovem Fabrício Vieira, de 24 anos, que acabou arrastado pela força da água, foi encontrado morto dentro de um córrego. Além disso, outra pessoa desapareceu na Zona Leste de São Paulo e ainda não foi encontrada.

O resgate do corpo de Fabrício ocorreu na manhã desta quarta-feira (8). Ele trabalhava na área de manutenção da Viação Osasco e, quando se dirigia até a estação de trem para ir ao trabalho, acabou sendo levado pela força da correnteza. Nesta manhã, moradores da região avistaram o rapaz em um córrego e acionaram os bombeiros.

Já no Parque São Lucas, na Zona Leste da Capital, outra pessoa foi arrastada pela água e continua desaparecida. Ainda não há informações sobre a identidade dela.

Mais transtornos da chuva

O temporal atingiu a cidade de São Paulo e também a Região Metropolitana, causando vários transtornos. Às 17h30, a Companhia de Engenharia e Tráfego (CET) registrou o novo recorde de congestionamento do ano na Capital, com 431 km de filas. Por conta do problema, o rodízio de veículos foi suspenso.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), em três horas, choveu o estimado para 10 dias. Apesar disso, apenas a região de Itaquera, na Zona Leste, entrou em estado de alerta. Houve o registro do transbordamento do Rio Verde, na Rua Cunha Porã.

Por conta de queda de árvores e alagamentos, houve problemas na circulação dos trens da CPTM e Metrô. Além disso, o Estádio do Morumbi também registrou inundações. “A diretoria avalia a extensão dos danos causados pelas inundações e já tomou as providências de início dos processos de recuperação e limpeza, para que a ordem possa ser restaurada de maneira mais rápida possível”, disse em nota o São Paulo Futebol Clube.

