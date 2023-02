Homem morre atingido por raio durante temporal no Rio; chuvas também provocaram morte de menina de 2 anos

Homem morre atingido por raio no Rio de Janeiro (Divulgação/Pixabay)

Um homem de 27 anos foi atingido por um raio e morreu em Saquarema, no Rio de Janeiro, na tarde da última terça-feira (7).

As fortes chuvas também provocaram a morte de uma criança de 2 anos. A menina foi atingida pelo desabamento de uma casa na comunidade da Chácara do Céu, na Tijuca. Bombeiros a encontraram já sem vida, sob os escombros.

O Corpo de Bombeiros atendeu mais de 240 ocorrências em todo o Estado. Mais de 60 pessoas que estavam presas ou ilhadas por causa das chuvas foram socorridas.

Já de acordo com o Centro de Operações da Prefeitura, 113 sirenes da Defesa Civil foram acionadas devido ao risco de deslizamento nas comunidades.

Trânsito e transporte

O trânsito também foi bastante impactado com as fortes chuvas de ontem. Na capital, as precipitações provocaram alagamentos e transbordamentos de rios, deixando o município em estágio de alerta. Vias importantes foram interditadas, como a Avenida Niemeyer, a Estrada das Furnas, a Estrada Grajaú-Jacarepaguá e a Praça da Bandeira.

A circulação do VLT (Veículo Leve sobre Trilhos) foi interrompida no fim da tarde nas linhas 1, 2 e 3. A circulação dos trens dos ramais Belford Roxo, Saracuruna, Santa Cruz e Japeri também foi suspensa.

LEIA TAMBÉM: