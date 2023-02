Governo de São Paulo sanciona lei que concede auxílio-aluguel a mulheres vítimas de violência doméstica

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), sancionou lei que autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio-aluguel às mulheres vítimas de violência doméstica em todo o Estado. A novidade foi publicada na edição desta quarta-feira (8) do Diário Oficial do Estado.

A nova lei, de nº 17.626/2023, é decorrente de um projeto de autoria do deputado estadual Márcio Nakashima (PDT).

De acordo com Tarcísio, a medida é de extrema importância, pois garante às vítimas uma chance de recomeçar a vida longe de seu agressor. “O Estado de São Paulo está ampliando as formas de proteção e acolhimento às vítimas de violência doméstica. O aluguel social é mais um instrumento para auxiliar essa mulher a romper o ciclo de violência e começar uma vida nova com mais segurança e autonomia”, disse.

Quem pode se beneficiar

Com a sanção, as áreas técnicas do governo criarão um grupo de trabalho para regulamentar a nova legislação em até 90 dias.

O texto da lei já estabelece, porém, que terão acesso ao benefício as vítimas de violência com medida protetiva expedida, de acordo com a Lei Maria da Penha, e terão de comprovar estar em situação de vulnerabilidade, de forma a não conseguir arcar com suas despesas de moradia.

O benefício será concedido independentemente da concessão de outros benefícios sociais, como o Bolsa Família.

Outro projeto

Na semana passada, Tarcísio também sancionou uma lei que obriga bares, restaurantes, casas noturnas e de eventos a adotar medidas para ajudar as mulheres que se sintam em situação de risco.

O projeto é de autoria dos deputados Coronel Nishikawa (PL), Marcio Nakashima (PDT) e Damaris Moura (PSDB) e diz, por exemplo, que o estabelecimento deve prestar apoio mediante a oferta de um acompanhante até o carro, outro meio de transporte ou comunicação à polícia.

