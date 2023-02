VÍDEO: “Vai bater!” Duas embarcações colidem no Terminal de Bom Despacho, em Salvador (BA). Veja o acidente por diversos ângulos Imagem: reprodução Twitter (@iBahia)

Um acidente envolvendo duas embarcações assustou quem estava na Baía de Todos-os-Santos, no Terminal de Bom Despacho, Ilha da Itaparica (BA), na tarde da última segunda-feira (6).

Os ferries envolvidos no acidente se chamam Maria Bethânia e Pinheiro. Em entrevista ao g1 Bahia, o jornalista Vitor Silveira que estava em uma das embarcações explicou que o ferry Maria Bethânia estava saindo do terminal em direção a Salvador, enquanto o Pinheiro estava chegando no Terminal de Bom Despacho pela mesma direção.

Diversas pessoas estavam dentro das embarcações e filmaram a batida por vários ângulos. É possível ouvir comentários como “vai bater” e ângulos palavrões, enquanto outras corriam para traz da embarcações para tentar se proteger do impacto.

LEIA TAMBÉM: Vai viajar para Ubatuba? Veja a taxa diária que turistas terão que pagar para rodar de carro

“(A colisão) derrubou a moto, derramou a gasolina. Falamos com uma pessoa da tripulação, aí essa pessoa filmou tudo e estamos aguardando o que eles vão fazer”, disse uma mulher entrevistada identificada como Denise.

Assista aos vídeos a seguir com diversos ângulos da colisão entre os ferries:

Esse vídeo mostra o ângulo de dentro de um dos ferries:

Dois ferries se chocam no Terminal de Bom Despacho, em Itaparicahttps://t.co/mEbnXFeDCh



Um dos ferries estava saindo e o outro de chegada #Correio24h pic.twitter.com/vadovMz7Qr — Jornal Correio (@correio24horas) February 6, 2023

Esse outro vídeo também capturado de dentro de um dos ferries mostram os passageiros indo para trás para tentar escapar da batida:

Vídeo mostra momento exato de colisão entre ferries; Internacional Travessias se pronuncia pic.twitter.com/uguL2CxBRf — bnewsvideos (@bnewsvideos) February 6, 2023

Em nota, a Internacional Travessias, responsável pela administração do sistema de ferries na região, informou que houve um erro na manobra do ferry Pinheiro quando ele se aproximava.

“[...] Houve um erro de aproximação na manobra do ferry Pinheiro, que encostou na embarcação Maria Bethânia, assustando os usuários. O incidente, sem maiores danos, ocorreu nas proximidades do terminal de Bom Despacho, em Itaparica. Não houve feridos. A ocorrência está sendo apurada para posterior divulgação.”

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS: Caso Dani Alves: após visitar marido na cadeia, Joana Sanz se refugia em Paris