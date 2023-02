Vai viajar para Ubatuba? Veja a taxa diária que turistas terão que pagar para rodar de carro

A partir desta quarta-feira, turistas que visitarem o litoral de Ubatuba terão que pagar uma taxa diária de preservação ambiental, que varia de acordo com o veículo.

A implantação da cobrança ocorre a 10 dias do Carnaval, quando milhares de turistas descem a serra em direção ao litoral de São Paulo. Com ela, turistas que visitem a cidade em carro de passeio terão que pagar R$ 13 por dia. O preço muda para motos, utilitários e ônibus, conforme tabela.

A proposta de cobrança de taxa ambiental foi aprovada em 2017, ma somente agora implantada, após um longo período de testes. De acordo com a administração municipal de Ubatuba, o objetivo da taxa é compensar os impactos ambientais pela grande quantidade de turistas que entra na cidade no verão. O dinheiro será usado na limpeza, manutenção e conservação das praias, da Mata Atlântica e da biodiversidade local.

Para realizar a cobrança, equipamentos semelhantes a radares foram instalados por toda a cidade para fazer a leitura da placa dos veículos que entram na cidade. Para pagar, é possível fazer pelo site do sistema da administradora, TAGs fixadas no carro e na sede da Eco Ubatuba.

Confira os valores da Taxa (diária):

Motos e bicicletas a motor: R$ 3,50

Carros de passeio: R$ 13

Utilitários, caminhonetes e furgão: R$ 19,50

Veículos de excursão: R$ 39

Micro-ônibus e caminhões: R$ 59

Ônibus: R$ 92

Isenções

Carros com passagem rápida pela cidade (menos de quatro horas) estão isentos do pagamento da taxa. Também estão isentos de pagamento veículos com placas de Ubatuba, Ilhabela, São Sebastião, Caraguatatuba, Paraty, São Luiz do Paraitinga, Cunha e Natividade da Serra.