Prefeitura de SP abre 4 mil vagas para mães de alunos atuarem em escolas; bolsa é de R$ 1,3 mil

A Prefeitura de São Paulo recebe até quarta-feira (8) inscrições de mães que queiram participar do “Programa Operação Trabalho–POT Mães Guardiãs”, que está com 4 mil vagas abertas. As selecionadas vão atuar como orientadoras escolares, ficando responsáveis por auxiliar alunos a seguirem os protocolos sanitários de combate à covid-19 e demais doenças. A bolsa-auxílio é de R$ 1,3 mil.

As inscrições devem ser feitas pela internet. No momento do preenchimento do formulário, as candidatas devem fornecer seus dados pessoais e indicar qual a região em que moram e pretendem trabalhar.

Para participar do programa, as mães devem ter entre 18 e 59 anos, serem moradoras da capital paulista, estarem desempregadas há mais de quatro meses e não estarem mais recebendo o seguro-desemprego.

Além disso, a renda familiar deve ser de até meio salário mínimo por pessoa da família e que elas tenham filhos matriculado na rede municipal de ensino ou pertencerem à comunidade escolar.

Veja abaixo os requisitos:

Ter entre 18 e 59 anos;

Residir na cidade de São Paulo;

Estar desempregada há mais de quatro meses e não estar recebendo seguro-desemprego;

Ter renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa da família;

Estar com a situação cadastral do CPF regular junto à receita federal.

O “POT Mães Guardiãs” começou em 2021, com o objetivo de auxiliar a volta às aulas ainda em meio à pandemia de covid-19. O objetivo era de que as mães pudessem ajudar os alunos, professores e demais funcionários das escolas a seguirem os protocolos sanitários.

A nova turma vai receber capacitação on-line pelo Portal do Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo (Cate) e também apoio na formação em temáticas ligadas à área pela Secretaria Municipal de Educação.

“Vamos iniciar uma nova etapa do POT Mães Guardiãs, um programa que está inserido na comunidade escolar e que mudou a dinâmica da relação entre as mães e a rede municipal de ensino. São dois anos de muita dedicação de milhares de mulheres que puderam vivenciar essa experiência, que vai contribuir para a volta ao mercado de trabalho e geração de renda”, disse a secretária de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Aline Cardoso.

