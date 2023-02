Lotofácil 2734 paga R$ 1,5 milhão; veja os números

Quem acertar as quinze dezenas do concurso 2734 da Lotofácil pode levar para casa R$ 1,5 milhão, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Lotofácil nesta terça-feira são:

01 - 06 - 14 - 11 - 08 - 17 - 15 - 18 - 03 - 05 - 23 - 12 - 10 - 21 - 22

Suzano e Taio

Dois apostadores levaram o dinheiro do prêmio de ontem da Lotofácil. As apostas vencedoras foram feitas nas cidades de Suzano, São Paulo, e Taio, em Santa Catarina. Cada um deles ganhou R$ 869.628,76.

Na faixa dos 14 acertos, 396 apostas levaram para casa R$ 1.315,59 e 10,196 acertaram 13 números e ganharam, cada uma, R$ 25.

Dupla Sena sorteia R$ 1,2 milhão

O apostador que acertar as seis dezenas do primeiro sorteio da Dupla Sena leva para casa um prêmio de R$ 1,2 milhão.

Confira os números da Dupla Sena

1º Sorteio: 31 - 44 - 47 - 02 - 07 - 30

2º Sorteio: 33 - 26 - 13 - 21 - 10 - 30