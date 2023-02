Este é o destino das filhas de Glória Maria; saiba quem é o tutor responsável por encaminhá-las

Após o falecimento de Glória Maria, a jornalista deixou suas filhas, Maria, 15, e Laura, 14. De acordo com as informações da colunista do iG, Lu Lacerda, as meninas seguirão morando na mansão alugada da mãe. O imóvel de luxo é localizado na Gávea, um bairro do Rio de Janeiro.

Paulo Mesquita, economista e amigo de longa data da jornalista, foi designado como tutor das jovens e decidiu que elas seguirão morando na mansão alugada da jornalista.

A decisão de mantê-las no lar habitual é apenas temporária. Após alguns meses, as meninas terão um lar definitivo definido por Paulo Mesquita. Os padrinhos das crianças, Roberto Marinho Neto e Bruno Astuto, também terão participação na decisão do destino das meninas, segundo a colunista Lu Lacerda.

Paulo mesquita, amigo de longa data e tutor das filhas de Glória

Considerado e chamado como “pai” por Maria e Laura, Paulo Mesquita foi escolhido por Glória Maria como o tutor de suas filhas há muito tempo. A decisão só se tornou pública após o falecimento da jornalista.

Ao contrário do que muitos pensavam, o relacionamento de Glória e Paulo era baseado apenas em uma forte amizade. Embora apontados como namorados certa vez, o laço amoroso nunca aconteceu. A conexão era apenas de carinho e muito amor entre amigos.

Adotadas em 2009 em uma viagem à Bahia pela jornalista, Maria e Laura se direcionam ao tutor como um pai desde que construíram uma relação. O homem já viveu diversos anos ao lado da jornalista e das filhas.

Com uma vida privada, o economista foi flagrado pouquíssimas vezes ao lado de Glória Maria. Em suas redes sociais, Paulo Mesquita também mantém um perfil fechado. Atualmente, segue com a guarda das filhas da jornalista.