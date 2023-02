Defesa de PM preso por morte de Leandro Lo quer que Key Alves seja ouvida; ela disse que viu o crime

A defesa do policial militar Henrique Otávio de Oliveira Velozo, que segue preso e se tornou réu por homicídio triplamente qualificado pela morte do lutador de jiu-jítsu Leandro Lo, quer que a jogadora de vôlei Key Alves, do “BBB 23″, preste depoimento sobre a morte do atleta. Em conversa no reality show, no último sábado (4), ela afirmou que estava na casa de shows onde o crime ocorreu, em São Paulo, em agosto do ano passado.

“Foi na minha frente, eu vi tudo”, disse Key em conversa com o também lutador Cara de Sapato, que conhecia Leandro Lo.

Assim, o advogado Claudio Dalledone Jr, que defende o PM, protocolou na segunda-feira (6) uma petição na Justiça pedindo que a jogadora de vôlei seja ouvida.

“Considerando as graves e inéditas afirmações trazidas pela participante KEY ALVES, requer seja a mesma intimada – com urgência – para ser ouvida na condição de testemunha nos presentes autos”, destacou o defensor no documento.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que, para que Key Alves seja ouvida, o inquérito policial, que foi remetido à Justiça em setembro do ano passado, teria de ser reaberto e que isso só ocorreria mediante determinação judicial.

Ao site G1, a assessoria da jogadora de vôlei afirmou que ela estava com um amigo na casa de shows, quando houve o disparo, mas ressaltou que ela não conhecia Leandro Lo e nem Velozo.

“Ela saiu correndo. Não tem envolvimento com Leandro e nem policial. Ela não viu policial atirando. Não viu o porquê da briga, se foi legítima defesa, se o policial sacou a arma, se o Leandro teve culpa. Ela comentou com o Sapato que viu como todo mundo”, disse a assessoria.

Por enquanto, Velozo segue preso. A primeira audiência de instrução do caso estava prevista para o dia 3 de fevereiro, mas foi adiada depois que a defesa do PM alegou que não podia comparecer na data em função de um compromisso jurídico em Curitiba, no Paraná. Assim, a sessão foi remarcada para o dia 24 de março deste ano.

PM Henrique Velozo virou réu pela morte de Leandro Lo (Reprodução/Redes sociais)

Morte de Leandro Lo

Leandro Lo foi baleado na cabeça na noite do dia 6 de agosto de 2022, dentro do Clube Sírio, em Indianópolis, na Zona Sul de São Paulo. Ele foi socorrido, no entanto, no dia 7, teve a morte cerebral confirmada.

Testemunhas contaram que o lutador e o policial se envolveram em uma discussão. Lo mobilizou Veloso que, após se afastar, sacou uma arma e atirou uma vez contra a cabeça do lutador. Depois disso, o policial se aproximou, deu alguns chutes contra o rival, e fugiu.

Imagens de câmeras de segurança do Clube Sírio mostram o momento em que o lutador foi baleado. Na sequência, outro vídeo registrou quando o atleta foi socorrido.

Veja abaixo - ATENÇÃO, IMAGENS FORTES:

Reportagem da CNN Portugal mostra vídeo do momento da discussão, antes do ass@ss1nato de Leandro Lo. pic.twitter.com/ACxaJ9Hcgb — O bem sempre vence  (@obemoficial) August 8, 2022

Nas imagens feitas dentro da casa de shows é possível ver quando as pessoas dançam na pista e, de repente, o local começa a esvaziar. Em seguida começa uma correria dos presentes em direção a saída do estabelecimento.

Por fim, o lutador já estava imobilizado em uma maca e sendo levado ao Hospital Municipal Arthur Saboya, onde morreu.

PM se tornou réu

O policial militar se entregou após o crime e segue detido no presídio militar Romão Gomes. Ele se tornou réu no caso por homicídio triplamente qualificado.

As qualificadoras do homicídio colocadas pelo Ministério Público, e aceitas pela Justiça, foram: por motivo torpe; com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum; e à traição, de emboscada.

Após o recebimento da denúncia, no último dia 2 de setembro, a Justiça também determinou a conversão da prisão temporária para preventiva.

Na época, a defesa do PM disse que ele agiu em legítima defesa, pois teria sido cercado por seis lutadores após uma discussão, e disse que a denúncia do MP não tem fundamento.

“As qualificadoras são descabidas e tudo isso ficará firmemente provado no momento em que o processo for devidamente instaurado. A conclusão do inquérito policial se deu de forma açodada, uma vez que sequer aguardou-se a produção do laudo da reprodução simulada dos fatos que, entre outras coisas, apresentou inúmeras contradições com os depoimentos das testemunhas”, disse o advogado Cláudio Dalledone.

LEIA TAMBÉM: