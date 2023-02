Convidada é forçada a ficar isolada durante um casamento: ‘Me senti humilhada’

Uma jovem empresária se viu em uma situação complicada durante o casamento de sua amiga de infância. Mesmo montando a mesa de doces do evento, ela descobriu durante o casamento que não foi formalmente convidada para o evento.

Conforme publicado pelo The Mirror, a jovem foi ao Reddit para desabafar com outros usuários da plataforma. Sem se identificar, ela conta que chegou até mesmo a oferecer seus serviços para auxiliar a reduzir os custos do casamento da amiga.

“Minha melhor amiga se casou no último fim de semana e eu fiquei animada por estar lá e apoiar essa nova fase da vida dela. Sou especialista em trabalhos com chocolate e eu criei as lembrancinhas e a mesa de doces com desconto para ela. Assim também conseguiria divulgar meu trabalho”.

“Desde o início ela me disse que o casamento estava acima do orçamento então meu namorado não seria convidado, eu entendi a situação e até mesmo dei um desconto a mais na mesa de doces. Mas depois de alguns dias minha amiga disse que meu noivo poderia ir”.

“Como meu namorado é fotógrafo de casamentos, ele decidiu presentear os noivos com um vídeo do grande dia, o que deixou minha amiga e seu marido animados. Em troca, eles se ofereceram para nos sentar juntos aos fornecedores como forma de trocar contatos, o que nós adoramos”, conta a jovem.

Ela foi deixada de lado

No dia do casamento, a jovem chegou para a festa quatro horas antes e auxiliou na montagem de todos os salões que receberiam os convidados. No entanto, notou que seu nome não estava na lista dos convidados.

“Eu ainda conversei com a coordenadora do evento e disse que éramos convidados e que sou amiga de longa data da noiva, ela estava em uma das mesas da sala principal e disse desconhecer isso”.

“Eu entendi toda a confusão, mas ainda assim fomos cortados da recepção sem ninguém falar ou avisar nada. Até tivemos que pedir comida enquanto ficamos isolados em outra sala. Perdi todo o casamento e passei a maior parte da noite chorando no banheiro”.

Leia também: Noiva se enfurece ao saber que a prima incluiu estranhos na lista de convidados

“Na manhã seguinte minha amiga se desculpou, mas eu estou extremamente magoada com o que aconteceu”, conta.

Para os usuários da plataforma, claramente o casamento foi uma bagunça.

“Isso foi extremamente confuso e sinto muito por ter acontecido com você”, comentou uma pessoa.

“Sinto dizer, mas você foi usada. Ela definitivamente não é sua amiga”, finalizou outra.