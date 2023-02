Caso Dani Alves: após visitar marido na cadeia, Joana Sanz se refugia em Paris

Esposa do jogador Daniel Alves, Joana Sanz (Reprodução/Instagram @joanasanz)

A modelo Joana Sanz, esposa do jogador brasileiro Dani Alves, foi vista deixando a prisão em Barcelona no último domingo, o primeiro encontro do casal desde sua prisão por acusação de estupro.

De cabeça baixa e bastante abatida, nas poucas palavras que disse à imprensa a modelo desmentiu o boato de que estaria se divorciando do marido e afirmou que não o abandonaria. “Não vou deixar ele sozinho no pior momento de sua vida”, disse.

Poucas horas após esse encontro, Joana decidiu pegar um avião e refugiar-se em Paris na companhia de uma amiga, a modelo Sandra Tabarés, para tentar fugir dos holofotes e distanciar-se do turbilhão de problemas que caiu sobre sua cabeça desde o começo deste ano, quando além da prisão do marido, teve que enfrentar a morte de sua mãe, que enfrentou um câncer no útero.

Em suas redes, Joana compartilhou imagens onde aparece curtindo a capital francesa, parecendo aliviada em estar longe de Barcelona. No vídeo compartilhado é possível ver da sacada do seu hotel a Torre Eiffel ao fundo.

Enquanto a modelo tenta desanuviar a cabeça, as coisas continuam bastante complicadas para Dani Alves. O Ministério Público espanhol apresentou um relatório onde se opõe em conceder a liberdade provisória para o jogador, alegando que o risco de fuga persiste. A Promotoria também rejeitou as medidas cautelares propostas pela defesa, como a retirada do passaporte, uso de pulseira eletrônica e comparecimento diário em tribunal.

Dani Alves está preso no presídio Brians 2, em ala especial para presos acusados de crimes sexuais. Ele é acusado por uma jovem de 23 anos de estupro, que teria sido cometido no banheiro da boate Sutton, em Barcelona, em 30 de dezembro passado.