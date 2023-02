Brasileira presa na Indonésia fala com família: “pena pode variar de anos de cadeia à pena de morte”

Presa por tráfico de drogas internacional na Indonésia desde dezembro, a brasileira Manuela Vitória de Araújo Farias, de 19 anos, falou com sua família pela primeira vez na madrugada da última sexta-feira, de acordo com o advogado Davi Lira da Silva.

“Ela disse que está emocionalmente mais estável e que tem confiado em Deus. Que Ele é senhor do impossível e que pra ela tem uma nova história”, afirmou o advogado.

A jovem, que morava em Santa Catarina com a mãe, embarcou em dezembro e foi detida no aeroporto de Bali com cerca de três quilos de cocaína. Em 27 de janeiro, ela foi indiciada por tráfico de drogas, considerado crime grave no país.

Segundo o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, que acompanha o caso, na Indonésia “pessoas detidas com entorpecentes, em qualquer quantidade poderão ser condenadas a penas que variam de vários anos de prisão até a pena de morte”.

A jovem, que residia com a mãe em Florianópolis e vendia perfumes e lingeries como autônoma, foi uma ‘12mula’ de organização criminosa, segundo o advogado que faz a sua defesa.

A defesa alega que os criminosos teriam oferecido férias e aulas de surfe para ela em Bali em troca do transporte da mercadoria e que ela chegou a desistir da ideia, mas foi coagida pelos criminosos a seguir com o plano.

O advogado disse ainda que a quadrilha usou argumentos pessoais para convencê-la, como “orar nos templos para pedir a cura da mãe”, que sofrera um AVC e estava internada.

A Polícia Civil de Santa Catarina disse que está investigando a quadrilha responsável pelo tráfico de drogas e pela cooptação de jovens para servir de mula, mas não adiantou mais informações.