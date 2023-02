VÍDEO: Motorista ignora ordem de parada e atropela policial no interior de SP

Um motorista desrespeitou uma ordem de parada e atropelou um PM (policial militar) no interior de São Paulo. A cena foi registrada por câmeras de segurança.

O caso ocorreu na Rodovia SP 300, em Pinhal, na região de Cabreúva, na manhã do último sábado (4).

De acordo com a SSP (Secretaria de Segurança Pública), um rapaz de 22 anos que não teve a identidade revelada era o condutor do Fiat Uno que atingiu o agente. Ele, porém, não era o dono do carro.

No vídeo, é possível ver que o jovem fura uma blitz e passa em alta velocidade. As imagens foram divulgadas pelo “UOL”.

Ao perceber que o homem não pararia, o PM tenta sair da pista, mas é tarde demais. Ele é atingido em cheio, e um colega o socorre.

Assista. As imagens são fortes:

O caso foi registrado como tentativa de homicídio no 1º DP (Distrito Policial) de Cabreúva. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

