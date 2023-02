Tiktoker Gabriel Netto morre afogado em represa; veja quem era o mineiro que fazia sucesso na web

O tiktoker Gabriel Netto, de 20 anos, morreu afogado em uma represa em Juiz de Fora, no interior de Minas Gerais. Ele nadava com um grupo de amigos, quando mergulhou e não retornou à superfície. Dois rapazes que o acompanhavam conseguiram retirar o rapaz da água, mas ele estava inconsciente e não reagiu mais. Nas redes sociais, muitos seguidores lamentaram a morte do influenciador digital (veja mais abaixo).

O caso aconteceu na noite de sábado (4). Conforme informado por familiares de Gabriel, o rapaz ficou submerso por alguns minutos até que os amigos conseguiram encontrá-lo. Ainda não se sabe o que levou o rapaz a perder a consciência. O Corpo de Bombeiros foi chamado, mas quando os socorristas chegaram constataram que o rapaz já estava morto.

Irmã de Gabriel, Aline Oliveira Netto fez uma postagem nas redes sociais lamentando a morte do tiktoker. “Hoje, não perdi apenas um irmão, perdi uma parte da minha alma. O meu amigo, conselheiro, companheiro de vida, de trabalho, das festinhas, tiktok”, escreveu ela.

“Eu não vou me esquecer nunca do último sorriso que vc deu pra mim antes de tudo acontecer e nunca vou esquecer desses 20 anos vivido com você. Descanse em paz meu brother e olhe por mim se puder”, destacou a irmã.

Seguidores do influenciador também fizeram postagens prestando homenagens. “Tô simplista em choque que o Gabriel Netto morr3u vei, adorava acompanhar ele no tik t0k, e agora só lembranças, poxa ele era tão novo”, escreveu um seguidor.

“Que triste meu, mó [sic] novo, era mó criativo, rachava os bico com os vídeos dele Que descanse em paz”, escreveu outro.

Quem era Gabriel Netto?

O mineiro Gabriel Netto ficou conhecido nas redes sociais por compartilhar vídeos que mostravam a sua rotina na roça. Ele costumava fazer “trolagens” com sua mãe, além de diversas imitações e pegadinhas.

O primeiro vídeo dele a fazer sucesso viralizou em 2021, quando ele passou a acumular seguidores. Só no Tik Tok o rapaz era seguido por 1,6 milhões de pessoas, e somava mais de 20 milhões de curtidas em suas publicações.

