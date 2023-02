Suspeito por atentado contra ex-repórter de afiliada da Globo é preso no litoral de SP; relembre o caso

Um homem suspeito de envolvimento em um atentado contra Solange Freitas, ex-repórter da TV Tribuna, afiliada da TV Globo na Baixada Santista, e atualmente deputada estadual pelo União Brasil, foi preso em Praia Grande, no litoral paulista. Na época do ataque, ela era candidata a prefeita de São Vicente e sobreviveu ilesa aos diversos tiros, graças a um veículo blindado.

O atentado ocorreu no dia 11 de novembro de 2020. Na ocasião, Solange tinha acabado de deixar uma padaria na Vila Valença, em São Vicente, e seguia para mais um compromisso de campanha. Quando o carro dela estava na Avenida Minas Gerais, um motociclista se aproximou e efetuou vários tiros.

Além da jornalista, estavam no carro o candidato a vice na chapa dela, Givanilse dos Santos, e outras três pessoas da equipe. Ninguém ficou ferido, mas as marcas de tiro no carro deixaram claras as intenções de matar Solange.

Em janeiro de 2021, Diego Nascimento Pinto foi apontado como o autor do ataque e teve a prisão decretada pela Justiça, mas permaneceu foragido. Assim, ele era considerado fugitivo desde então.

Além de Pinto, a investigação do caso também apontou o envolvimento do policial militar rodoviário Gustavo de Souza Militão Pavlik. Ele chegou a ser julgado pelo caso e, em setembro de 2022, foi condenado a cinco anos e dez meses de prisão pelo crime de tentativa de homicídio qualificado.

Prisão

Pinto foi preso no domingo (5) por uma equipe da Polícia Militar, enquanto transitava pela Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, em Praia Grande. Ele foi parado pela equipe que, ao consultar seus documentos, percebeu que se tratava de um foragido e deu voz de prisão.

O homem, que também responde por posse ilegal de armas, foi levado para a à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Praia Grande, onde segue à disposição da Justiça.

LEIA TAMBÉM: