Rapaz continuou a estuprar aluna da UFPI depois de matá-la e fez fotos da vítima sangrando, diz polícia

A Polícia Civil concluiu o inquérito sobre a morte da estudante Janaína da Silva Bezerra, de 22 anos, que foi estuprada e teve o pescoço quebrado durante uma calourada na Universidade Federal do Piauí (UFPI). A investigação apontou que o mestrando Thiago Mayson da Silva Barbosa, de 28 anos, continuou a estuprar a vítima mesmo depois que ela já estava morta e ainda tirou várias fotos que a mostravam sangrando.

“A partir da análise das imagens que ele teria registrado, muito possivelmente por volta das 5h a vítima já estava em óbito. No vídeo registrado entre a 1ª e a 2ª violência sexual, ela ainda estava com vida, mas visivelmente em situação de vulnerabilidade, já suja de sangue. A gente já sabe que houve uma violência sexual e ele não satisfeito cometeu outra”, contou a delegada Nathália Figueiredo, do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).

Segundo a delegado, em função da brutalidade do crime, o rapaz foi indiciado por homicídio duplamente qualificado por dolo eventual. Ela explicou que as duas qualificadoras foram o emprego de meio cruel, já que provavelmente ela morreu depois que teve o pescoço quebrado, e por feminicídio, considerando desprezo à condição de mulher da vítima.

Além disso, Thiago ainda deve responder pelo crime de estupro e vilipêndio de cadáver. Esses pontos ainda deverão ser incluídos no inquérito, que não teve o prazo prorrogado para não possibilitar a soltura do mestrando, que segue preso.

A defesa dele não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.

Janaína foi estuprada e morta durante calourada na UFPI (Reprodução/Redes sociais)

Morte de Janaína

Janaína foi morta no último dia 28. A Polícia Civil diz que ela foi estuprada e teve o pescoço quebrado. A vítima foi levada ao hospital, porém chegou morta ao local. Ela apresentava lesões no rosto e em diversas regiões do corpo.

De acordo o com o delegado, Janaína foi violentada em uma sala do Programa de Pós-Graduação em Matemática. Lá foram encontrados vestígios de sangue.

Um laudo preliminar do IML (Instituto de Medicina Legal) apontou que a a causa da morte foi trauma raquimedular por ação contundente, uma contusão na coluna vertebral a nível cervical.

Thiago foi preso como principal suspeito no mesmo dia. Em depoimento, ele contou que já tinha ficado com Janaína e que os dois se reencontraram na calourada. Segundo ele, o casal teve relações sexuais numa sala da instituição e o preservativo rasgou, mas a jovem teria consentido em continuar com o sexo.

Ainda segundo o rapaz, a estudante teria desmaiado depois do sexo e ele acredita que ela possa ter batido a cabeça. Em seguida, ele diz ter percebido que havia um sangramento, o que acreditou ser menstruação.

Família pede justiça

Familiares e amigos da jovem participaram da missa de sétimo dia da morte dela, na sexta-feira (3), na Paróquia de Nossa Senhora de Fátima, em Teresina.

Na ocasião, o pai da jovem, o mecânico Adão Bezerra Nascimento, lamentou a perda tão precoce da filha e pediu por justiça.

“Eu sempre cuidava dela. Toda vez que ela ia sair pra universidade, eu dizia ‘tome cuidado, tome cuidado, quando você tiver chegando em casa, me ligue que vou lhe pegar na parada de ônibus e se não der pra você vir ônibus. Tudo pra não acontecer isso, mas não teve jeito”, declarou o pai, que continuou: “A mãe tá arrasada, passa a noite todinha chorando e eu acalmando ela. Agora é lutar por justiça”, concluiu o mecânico.

