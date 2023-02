Naufrágio deixa mortos e desaparecidos na Baía de Guanabara; vítimas fizeram vídeos antes da tragédia

Um naufrágio deixou mortos e desaparecidos na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, no domingo (5). De acordo com o Corpo de Bombeiros, a embarcação levava 14 pessoas, sendo que seis tripulantes foram resgatados com vida, seis corpos foram encontrados e outras duas vítimas seguem desaparecidas. Um cachorro também morreu. Passageiros do passeio gravaram vídeos que mostraram o mau tempo pouco antes do acidente (veja abaixo).

Em um dos vídeos um ocupante mostrava a viagem na traineira e também registrou que o céu estava encoberto por muitas nuvens e a chuva se aproximando ao fundo. É possível ouvir alguém dizer: “Tá maluco! Cê tá doido!”. Em seguida, outra pessoa comenta: “Começou a ficar de verdade agora. Nem tá agitado [o mar]”, afirmou.

Outra passageira da embarcação era Michele Bayerl de Moraes de Sena, que postou um vídeo em suas redes sociais em que comentava: “Olha aí os humilhados sendo exaltados”. A mulher segue sendo procurada pelos bombeiros nesta segunda-feira (6).

O acidente aconteceu por volta das 17h30 de domingo, quando a traineira voltava de um passeio na Ilha de Paquetá. Uma forte chuva atingiu a região e a embarcação virou ao contrário na água. Seis pessoas, sendo três homens, duas mulheres e uma criança, morreram. Já outras seis vítimas foram resgatadas e levadas para hospitais. Duas seguem sendo procuradas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as equipes do 19º GBM (Ilha do Governador) continuam com os trabalhos de buscas por tempo indeterminado.

Em nota, a Marinha do Brasil disse que a Capitania dos Portos do Rio de Janeiro foi informada “da ocorrência de um emborcamento de uma traineira na altura da Ilha do Governador (RJ)” e que um procedimento interno será instaurado para “apurar causas, circunstâncias e responsabilidades do acidente”.

