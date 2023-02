Jovem é morto durante abordagem da PM; família reage: ‘executado a sangue frio’

Um jovem de 26 anos foi morto a tiros por um PM (policial militar) durante abordagem na madrugada do último domingo (5) na cidade de Vera, em Mato Grosso.

De acordo com a PM, agentes foram acionados para uma ocorrência de perturbação do sossego. Eles teriam visto um grupo em volta de um carro com música alta e pediram para ver a documentação do veículo.

Diego Kaliniski teria apresentado o documento pelo celular, mas teria tentado pegar o cassetete de um dos policias, ofendido verbalmente os agentes e resistido à abordagem. A prisão por desacato foi, então, anunciada, e o jovem e os PMs acabaram entrando em confronto físico.

Diego pegou o cassetete de um dos policiais e tentou agredi-lo, como mostram imagens gravadas. Neste momento, o policial realiza os disparos.

Ao menos três tiros atingiram Diego. Outro feriu seu irmão, que foi internado e passou por uma cirurgia na mão.

O que diz a PM

Segundo a PM, “dada a superioridade numérica e a agressividade dos suspeitos [...], esses meios foram insuficientes, sendo necessária a utilização da arma de fogo, que fora utilizada moderadamente”, publicou o “UOL”.

As autoridades informam ainda que a vítima possui “diversos registros criminais por condutas similares (desacata, desobediência, resistência, poluição sonora, lesão corporal e vias de fato)”.

Os policiais envolvidos no caso foram afastados, e o 3° Comando Regional abriu um inquérito.

O que diz a família

A família de Diego, por sua vez, acusa a polícia de despreparo na morte do jovem. “A polícia tinha meios não letais para imobilizar. Eles escolheram assassinar meu primo”, disse Jéssica Vasconcelos, prima da vítima, segundo o “G1″.

A parente reconheceu a resistência do jovem, mas afirmou que os agentes poderiam ter usado meios não letais de contê-lo. “Ele foi executado a sangue frio”, afirmou.

