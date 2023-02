Homem mata a ex-esposa na frente do filho de 4 anos no ABC Paulista; vítima estava grávida

Camilla Figueiredo Alves, de 27 anos, foi morta pelo ex-companheiro na frente do filho, de apenas 4 anos, em Diadema, no ABC Paulista (Reprodução/Redes sociais)

Mais um feminicídio chocante foi registrado em Diadema, no ABC Paulista. Camilla Figueiredo Alves, de 27 anos, foi morta pelo ex-companheiro na frente do filho, de apenas 4 anos, no sábado (4). O autor do crime, Rogério Martins de Araújo, de 41, se entregou à polícia e disse que matou a ex-esposa após descobrir que ela mantinha um novo relacionamento e, inclusive, estava grávida.

O crime ocorreu em uma serralheria no bairro Conceição, onde Araújo trabalhava. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o homem se apresentou no 3º Distrito Policial (DP) de Diadema e confessou que tinha cometido o crime. Os policiais foram até o local indicado por ele e encontraram o corpo da vítima, que tinha marcas de agressão e perfurações.

O homem disse que usou uma ferramenta de trabalho para consumar o assassinato. Ao ser questionado, ele confessou que o filho do casal, de 4 anos, estava na serralheria no momento em que Camilla foi morta. Assim, o Conselho Tutelar foi chamado e localizou o menino, o deixando provisóriamente sob a guarda de uma tia.

Familiares contaram que a vítima já tinha registrado um boletim de ocorrência contra Araújo por violência doméstica. Cansada do relacionamento abusivo, ela tinha se separado dele há seis meses. Algum tempo depois passou a se relacionar com outro homem, de quem engravidou. Ao descobrir o fato, o ex-marido não aceitou e cometeu o crime.

O caso segue sendo investigado como feminicídio pelo 3º DP de Diadema, onde Araújo permanece à disposição da Justiça.

