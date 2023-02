Forte terremoto atinge Síria e Turquia; mais de 1,2 mil morreram

Casa desabou com forte tremor (Reprodução/Twitter)

Mais de 1,2 mil pessoas morreram e 5 mil ficaram feridas após um terremoto de 7,8 pontos na escala Richter atingir a região central da Turquia e o noroeste da Síria na manhã desta segunda-feira. Milhares de pessoas estão desaparecidas.

Segundo as autoridades, prédios inteiros desabaram e em algumas cidades a destruição é total.

De acordo com o último balanço, 912 mortes já foram confirmadas na Turquia, enquanto que na Síria foram 326 mortos. O número de feridos já passa da casa dos 5 mil.

O epicentro do tremor foi a 10 quilômetros de profundidade no povoado de Kahramanmaras, na região sudoeste da Turquia, próximo da fronteira com a Síria.O tremor foi sentido também em outros países, como Israel e Líbano.

Esse é considerado o terremoto mais forte na região desde 1939. Testemunhas dizem que o tremor durou vários minutos.

Equipes de resgate vasculham os escombros em busca de sobreviventes. As ruas foram tomadas por pessoas, que preferiram enfrentar a neve do inverno rigoroso a ficarem dentro de suas casas, com medo de novos tremores.

O governo turco declarou alerta 4 de emergência nacional e pediu ajuda à comunidade internacional. Mais de 45 países já anunciaram que enviarão ajuda humanitária para a região.