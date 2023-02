Empresária é encontrada esfaqueada e morta dentro de carro; veja o que se sabe até agora

Uma empresária foi encontrada esfaqueada e morta dentro de um carro em Sapopemba, na Zona Leste de São Paulo, na tarde da última sexta-feira (3),

A vítima, Thaís Rocha Secundino, de 28 anos, apresentava cortes no pescoço, tórax e costas e foi achada no banco do passageiro de seu Jeep Renegade.

O veículo estava estacionado na calçada. Moradores notaram algo estranho e avisaram a polícia. Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada. Quando os socorristas chegaram, a vítima ainda respirava, mas acabou não resistindo aos ferimentos.

O DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa) investiga o caso.

Linha de investigação

A delegada Ivalda Oliveira Aleixo, diretora do DHPP, disse à coluna de Josmar Jozino, do “UOL”, que nenhum pertence da vítima foi levado e, por isso, a possibilidade de latrocínio (roubo seguido de morte) está descartada. A suspeita é de que Thaís tenha sido morta por alguma pessoa conhecida.

Os investigadores apuraram que a empresária, dona de uma adega na região central da cidade, foi até Sapopemba sozinha. O namorado contou que a vítima tinha ido encontrar uma de suas melhores amigas.

Ao saber do crime, a amiga foi ao IML (Instituto Médico Legal) para fazer o reconhecimento do corpo. Depois, o DHPP a intimou para depor. As autoridades acreditam, no entanto, que ela pode estar escondendo algo, já que contradições em sua fala foram notadas.

O DHPP ouviu ainda o motorista da melhor amiga de Thaís.

A delegada também disse que o ex-marido da empresária já estava preso. A hipótese de feminicídio está descartada até o momento.

NÃO VÁ EMBORA AINDA! LEIA TAMBÉM: