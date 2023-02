Caso Dani Alves: visitante diz que jogador tem “condições exclusivas” na cadeia

O jogador brasileiro Dani Alves continua detido em ala especial para acusados de delitos sexuais no presídio de Brians 2, em Barcelona, mas segundo testemunhas tem tratamento diferenciado dos demais presos, de acordo com jornal espanhol ‘La Marca’.

Um visitante que esteve no presídio disse que o jogador está separado dos demais presos na cadeia porque “é um jogador importante”.

O visitante disse que soube pelos demais presos que o jogador anda escoltado diariamente por quatro seguranças quando vai ao pátio para o banho de sol. Ele não soube informar se ele se comunica com os demais presos, mas disse que ele é tratado como “um caso exclusivo”.

O jornal questionou o informante se ele tem outros privilégios e se está em cela individual, e a testemunha, cujo nome não foi revelado, disse que não sabia de anda, mas ouviu dizer pelos demais presos que sim.

Dani Alves está preso desde 23 de fevereiro, sem direito à fiança. Ele é acusado por uma jovem de tê-la estuprado em uma boate em Barcelona, no dia 30 de dezembro.

Visita da Esposa

A imprensa espanhola noticiou ainda que a esposa do jogador, a modelo Joana Sanz, esteve no presídio visitando-o neste último domingo. Na saída, ela negou as informações publicadas pelos principais jornais espanhóis de que teria pedido o divórcio do brasileiro e disse que não vai abandoná-lo: “Não vou deixar ele sozinho no pior momento de sua vida”, disse.

De acordo com a imprensa espanhola, a esposa tentou visitá-lo anteriormente na cadeia, mas ele tinha recusado. A modelo teria intenções de contar pessoalmente ao marido sua intenção de divórcio e acabou enviando a informação via advogados, segundo a imprensa local.