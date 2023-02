Caso Dani Alves: imprensa flagra esposa saindo do presídio

A modelo espanhola Joana Sanz foi flagrada pelo programa ‘Fiesta’, do canal Telecinco, saindo do presídio Brians 2, onde o jogador brasileiro Dani Alves está preso, acusado de estupro.

Joana foi flagrada saindo do local com um amigo do jogador conhecido como Bruno Brasil. A modelo falou rapidamente com a equipe do programa e garantiu que não o abandonará. “Não vou deixar ele sozinho no pior momento de sua vida”, disse.

Ela também voltou a negar as notícias sobre divórcio e disse estar bem, mas seu semblante ao deixar o presídio mostrava que ela estava bastante abalada.

De acordo com a imprensa espanhola, a esposa tentou visitá-lo anteriormente na cadeia, mas ele tinha recusado. A modelo teria intenções de contar pessoalmente ao marido sua intenção de divórcio e acabou enviando a informação via advogados, segundo a imprensa local.

Entenda o caso

Dani Alves responde a acusação de estupro de uma jovem em uma boate de Barcelona, em 30 de dezembro. Em seu depoimento, em janeiro, ele negou conhecer a vítima, mas fatos apresentados pela vítima, como a tatuagem que ele tem no abdômen, desmentiram seu depoimento.

Diante da contradição no depoimento e pelo fato de ele não ter residência fixa na Espanha e possuir poder econômico para fugir do país, o Ministério Público solicitou sua prisão preventiva e a Justiça acatou o pedido.

O jogador foi colocado em uma ala especial, designada para detentos acusados de crimes sexuais.

A defesa do jogador já apresentou recurso para que ele responda em liberdade. A defesa também apontou contradições no depoimento da vítima apontados em 2 minutos das imagens das câmeras de segurança para sustentar a tese do jogador, de que o sexo foi consensual.