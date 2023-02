Perdeu a placa do carro na chuva? Saiba qual o passo a passo para emitir uma nova

Motoristas enfrentam muita chuva desde o início deste ano em São Paulo e, por conta de vias alagadas, muitos deles acabam perdendo as placas dos veículos. O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) orienta que o primeiro é registrar um Boletim de Ocorrência (BO) em uma unidade da Polícia Civil, pois isso evita transtornos futuros caso a placa seja utilizada indevidamente.

O órgão ressalta que disponibiliza as placas no padrão Mercosul desde 2020. Assim, caso o veículo esteja registrado com a placa no formato anterior (três letras e quatro números), conhecida popularmente como placa cinza, será necessário a conversão para o novo formato, o Mercosul (quatro letras e três números).

Já o serviço de emplacamento, que antes era realizado nas unidades de atendimento do Detran.SP, agora é executado por empresas estampadoras de placas credenciadas. Atualmente, há cerca de 1.200 espalhadas por todo estado de São Paulo. Para ver a lista, clique aqui.

O Detran-SP orienta o motorista a não circular com o veículo sem qualquer uma das placas de identificação até que a situação seja regularizada. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), dirigir o veículo sem qualquer uma das placas de identificação é considerada uma infração gravíssima, resultando em sete pontos na carteira, multa no valor de R$ 293,47, além da remoção do veículo.

Veículos com a placa cinza

O primeiro passo é ir até uma Empresa Credenciada de Vistoria (ECV) para emissão de um laudo de vistoria veicular. É possível consultar no site do Detran-SP todas as informações das empresas.

O agendamento e o valor a ser pago são verificados diretamente com a empresa credenciada escolhida. Feito isso, a ECV emitirá um laudo de vistoria (o documento tem abrangência estadual), e será utilizado na solicitação do serviço de nova placa.

O próximo passo é agendar o serviço de emissão de segunda via de placas pelos canais digitais do Detran-SP, Poupatempo ou pelo aplicativo de celular Poupatempo Digital.

No dia agendado, o proprietário deverá ir até uma unidade de atendimento na cidade onde o veículo está registrado. Os documentos necessários para a solicitação do serviço podem ser consultados pelo site do Detran.

Nos casos de extravio da placa cinza, é necessário emitir um novo documento de registro do veículo, chamado de Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo em meio digital – CRLVe. Caso o licenciamento em curso já tenha sido realizado, é necessário efetuar o pagamento da taxa para a efetivação do procedimento, que tem o custo de R$ 263,80, quitada em bancos conveniados pelo Detran-SP ou em casas lotéricas. No caso de ainda não ter sido quitado, o licenciamento (valor de R$ 155,23) deverá ser pago antes do pagamento da taxa.

Finalizado o procedimento e emitido o novo documento de registro do veículo (CRLVe), o proprietário deve ir até uma empresa estampadora de placas credenciada pelo Detran.SP para contratar o serviço de estampagem da placa Mercosul e executar o emplacamento. Assim como na vistoria veicular, o agendamento e o valor a ser pago são verificados diretamente com a empresa escolhida.

Conheça aqui todas as estampadoras credenciadas.

Veículos com a placa Mercosul

Já para os veículos emplacados com o modelo padrão Mercosul, o passo a passo segue da mesma forma que os veículos com a placa cinza. No entanto, não é necessário realizar o pagamento da taxa ao Detran-SP para a emissão de um novo documento de registro.