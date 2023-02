Freelancer: veja quais foram as áreas mais requisitadas pelas empresas em 2022

Com a pandemia da covid-19, muitos perderam seus empregos de forma repentina e precisaram buscar alternativas rápidas para garantir a renda mensal. Neste cenário, o modelo de trabalho ‘ freelancer ganhou destaque.

Mesmo no período pós-pandemia, já em 2022, esse formato se consolidou e continuou sendo um método de trabalho crescente. Apesar de sua inconstância, o modelo possui benefícios para quem opta por ele. Segundo o BNE (Banco Nacional de Empregos), a expectativa é que oportunidades do tipo se mantenham e até aumentem de acordo com a aderência das grandes empresas ao método de trabalho.

A partir dos dados coletados pelo site de currículos, os 10 principais setores que requisitaram trabalho freelacer em 2022 foram:

Comércio; Logística;

Saúde;

Consultoria;

Informática;

Serviços Pessoais;

Marketing;

Imobiliária;

Construção;

Financeiro.

Para José Tortato COO do BNE, a busca por freelancers tem se destacado cada vez mais. “A partir de nossos levantamentos, notamos que tem aumentado a quantidade de setores e áreas em busca de freelancers, áreas essas que antes não se destacavam, mas hoje aderiram e se adaptaram muito bem a esse formato de contratação”, explica.

Estados de destaque

Ainda de acordo com o BNE, os principais Estados que buscaram por freelancers foram: São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.

“Com o crescimento da variedade de áreas e setores na contratação de freelancers, é possível perceber também que mais Estados buscam esse método de prestação de serviço, tendo em vista a sua consolidação no mercado de trabalho nacional”, finaliza Tortato.