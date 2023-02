MEGA-SENA AO VIVO: Confira o sorteio do prêmio de R$ 135 milhões deste sábado

Quem tiver a sorte do seu lado neste sábado (4) pode alcançar o sonho da aposentadoria milionária e a conta bancária forrada de dinheiro. O concurso 2561 da Mega-Sena deve pagar a quem acertar as seis dezenas mágicas um prêmio acumulado de R$ 135 milhões, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

O sorteio do prêmio milionário é feito ao vivo pelo canal da Caixa no Youtube.

Acompanhe em tempo real o sorteio deste sábado da Mega-Sena acumulada:

Veja também os sorteios da Lotofácil, Quina, Dupla Sena e Mais Milionária

Na Lotofácil, o concurso 2732 deve premiar neste sábado o apostador que acertar as quinze dezenas com R$ 1,5 milhão.

Já a Quina, que pagou nesta sexta-feira um prêmio milionário a um apostador de Minas Gerais, retorna neste sábado e promete pagar R$ 700 mil a quem acertar as cinco dezenas.

Na Lotomania, o apostador tem que acertar 20 números e quem acertar todas as dezenas deste sábado vai levar para casa um prêmio de R$ 3,5 milhões.

O maior prêmio pago neste sábado será para quem acertar os números da Mais Milionária. O prêmio é pago a quem acertar os seis números e dois trevos sorteados, e apesar da dificuldade, vai pagar R$ 26 milhões ao sortudo.