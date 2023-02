Estudantes podem solicitar Bilhete Único 2023 pela internet; veja como

Estudantes de São Paulo podem solicitar ou revalidar o Bilhete Único 2023 sem sair de casa. Para isso, é preciso acessar o site da SPTrans. Lá, o aluno poderá verificar se a instituição de ensino enviou os dados de sua matrícula para a companhia de transporte.

Os alunos que vão pedir o Bilhete Único pela primeira vez irão receber o cartão em casa ou no endereço que escolherem. Eles devem completar o processo de solicitação e pagamento do valor de validação do benefício, que é de sete tarifas vigentes ou R$ 30,80, via cartão de crédito, boleto ou PIX.

Veja o passo a passo para solicitar a primeira via ou revalidação do Bilhete Único Estudante:

Informe à Unidade de Ensino que deseja utilizar o Bilhete Único de Estudante no ano vigente;

Aguarde o envio dos seus dados de matrícula à SPTrans pela unidade de ensino. Você poderá acompanhar a confirmação de sua matrícula no site ;

; Preencha com seus dados pessoais ou confirme os seus dados caso já seja cadastrado no site ;

; O sistema identifica se você pode revalidar um cartão ou se precisará de um novo cartão;

Pague o valor de validação do benefício.

Para revalidação, caso você já possua um Bilhete Único de Estudante ativo, será solicitada a confirmação do número do cartão, que fica abaixo de Código de Uso/Número do Bilhete Único.

Fique atento

Vale lembrar que os dados de contato são muito importantes pois é através do e-mail que serão enviados os avisos de andamento da emissão do novo cartão.

Para quem já possui um cartão emitido a partir de 2019, mas deseja substituí-lo, selecione a opção “solicitar um novo cartão” e informe um endereço para entrega de sua preferência. Nestes casos, para quem quiser receber o cartão em casa, será cobrado um valor de frete de três tarifas (R$ 13,20) somado ao valor da validação (R$ 30,80). Também haverá a opção de retirar o bilhete em um posto de atendimento da SPTrans.

Cartões emitidos em 2018 e anos anteriores não podem mais ser revalidados. Quem possui este cartão e continua estudando em 2023 deve solicitar uma nova via e estará isento da taxa de frete.

Não esqueça de desbloquear

Ao receber o cartão, entre no site e efetue o desbloqueio do Bilhete Único do Estudante para ativá-lo.

Cartões emitidos em anos anteriores serão automaticamente bloqueados quando o aluno desbloquear o novo cartão. A restituição do saldo remanescente estará disponível para recarga em até 72 horas.