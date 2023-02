Apostou na Mega-Sena? Veja o resultado do sorteio milionário deste sábado

A Mega-Sena deste sábado está com u m dos maiores prêmios acumulados desde o começo do ano. Quem acertar as seis dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal vai levar para casa a bolada de R$ 134 milhões.

Confira os números da Mega-Sena deste sábado, 4 de fevereiro:

19, 22, 37, 44, 51, 56

Sorteio de quarta-feira

Na quarta-feira, ninguém levou o prêmio da Mega-Sena, mas 151 apostas acertaram a quina e ganharam R$ 52.127,84. Na faixa dos quatro acertos, 13.422 pessoas levaram para casa R$ 837,78.

Mais Milionária paga R$ 26 milhões

O sorteio deste sábado da Mais Milionária também tem uma bolada de dinheiro para quem acertar as seis dezenas e os dois trevos da sorte. O prêmio estimado para este sábado é de R$ 26 milhões.

Confira os números e trevos da sorte:

08, 16, 20, 25, 45, 46

Trevos: 4 e 3