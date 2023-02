Vídeos: incêndios florestais provocam evacuação em massa no Chile; governo decreta estado de catástrofe

Incêndios florestais de grande porte tomaram conta da região sul do Chile, como Chillán, Chillán Viejo, Quirihue, Quillón e Coelemu, a cerca de 400 quilômetros de Santiago, e obrigaram o governo a evacuar diversas comunidades locais. Milhares de hectares de floresta já foram queimadas e o fogo já atingiu casas, empresas e hospitais em diversas áreas.

O governo chileno decretou “Estado de Exceção Constitucional de Catástrofe” na região de Ñuble e 16 comunidades estão em alerta vermelho, enquanto centenas de bombeiros e defesa civil lutam para apagar os principais focos de incêndio, que se alastram com muita rapidez em função do clima extremamente seco do verão chileno.

Segundo levantamento do governo, existem 177 incêndios florestais no Chile, dos quais 37 estão sendo enfrentados por equipes de emergência. Dados preliminares mostram que há um ferido com queimaduras graves e 69 casas destruídas pelas chamas somente na região de Ñube, que fica no centro-sul do país. Mais de 700 hectares de florestas já foram destruídas.

Na região de Biobío houve casas atingidas, mas as autoridades estão prevendo um nível de gravidade ainda maior e mais preocupante.

Emergencia en Chile 🔥🔥🔥 Seguidores en #Chillan ineican" Estamos con incendios por todos lados" el viento no los dejará apagarse así, estos continuarán. pic.twitter.com/l6lnGxCYjK — 🅸🅽🅵🅾🆂🅸🆂🅼🅾🅻🅾🅶🅸🅲 (@EarthquakeChil1) February 2, 2023

O homem queimado tem entre 50 e 60 anos e sua identidade não foi revelada. Ele teve queimaduras graves, mas os médicos constataram que ele não sofreu queimaduras nas vias respiratórias, e apesar das feridas, está respondendo bem ao tratamento.

Em uma reunião entre o governo o os principais ministros, a ministra do Interior Carolina Tohá disse que pretende pedir a antecipação na compra de aviões para combater os incêndios, diante de uma previsão de agravamento da situação no país. “As condições climáticas não vão melhorar nas próximos horas ou dias, então se impõe a necessidade de aprofundar as precauções”, disse a ministra.

Hoy 34 grados. Mañaña ñuble 43 grados.

Mañana sera un desastre.

Va agarrar poblaciones y villas Empresas barracas y forestales.

Chillan esta rodeado por arboles pastizales y matorrales

No existen cortafuegos.

Y Burric no trae el Supertanker😡 pic.twitter.com/JfdcrQLSAQ — Falsetto_cl (@Falsetto80) February 3, 2023

“Atualmente, com os equipamentos que temos, estamos respondendo de forma adequada, mas como existem condições que podem fazer com que essa situação se amplie nas próximas horas, por precaução, essa possibilidade está sendo explorada”, disse.