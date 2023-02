Quina 6068: prêmio de hoje é de R$ 8,7 milhões; veja números sorteados

Quem acertar as cinco dezenas da Quina no sorteio desta sexta-feira (3) vai levar para casa um prêmio acumulado que já está em R$ 8,7 milhões, de acordo com o site da Caixa.

Confira os números da Quina desta sexta-feira:

18, 21, 64, 66, 80

LEIA TAMBÉM: Lotofácil retorna com prêmio de R$ 1,5 milhão; confira resultado

Prêmio acumulado

No sorteio de ontem nenhum apostador levou o prêmio da Quina, mas 58 apostas fizeram a quadra e cada uma delas vai ganhar R$ 7.993,86.

Também foram premiadas as apostas que acertaram o terno, foram 5.523, e cada uma delas ganhou R$ 79,95. Clique e veja os números do sorteio de ontem.

Super Sete paga R$ 1,1 milhão

O concurso 354 da Super Sete promete pagar a quem acertar os sete números na mesma sequência sorteada pela Caixa um prêmio de R$ 1,1 milhão.

Veja os números da Super Sete para esta sexta-feira:

7, 2, 1, 2, 6, 5, 1