Após post polêmico sobre ‘tiros em Lula’, Comitê Olímpico Brasileiro também suspende Wallace

O jogador de vôlei Wallace Leandro, que fez um post polêmico nas redes sociais citando “tiro na cara de Lula”, foi suspenso cautelarmente de todas as atividades do Comitê Olímpico Brasileiro (COB). Assim, ele está impedido participar de qualquer evento da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) ou de treinar com a Seleção Brasileira. O Cruzeiro, clube que ele defende, já tinha anunciado sua suspensão por tempo indeterminado.

A decisão do COB, anunciada na manhã desta sexta-feira (3), foi assinada pelo conselheiro de ética do órgão, desembargador Ney Bello. No texto, ele destacou a importância do papel dos atletas como espelho para a sociedade.

“Roberto Dinamite, Pelé, Maria Lenk, Esther Bueno não tiveram apenas a honra e a glória de serem campeões. Todos tiveram a responsabilidade de educar gerações que precisavam pautar-se por princípios éticos e morais para seguirem na luta pela construção de uma sociedade melhor para todos, não obstante as opções políticas de cada um”, escreveu Bello.

O desembargador questionou, então, a postura adotada por Wallace ao fazer uma postagem citando violência. “Que exemplo é possível extrair de um post como esse que os autos mostraram? Que tipo de exemplo fica para uma geração quando um atleta de alto rendimento confessadamente faz o que os autos dão notícia?”, destacou.

Sendo assim, o jogador ficará suspenso até que o Conselho de Ética do COB analise um pedido da Advocacia-Geral da União (AGU), que solicitou que Wallace seja banido do esporte e que seja condenado a pagar uma multa no valor de R$ 100 mil.

Relembre o caso

A publicação em questão foi feita quando o jogador esteve em um clube de tiros e abriu uma caixa de perguntas para seus seguidores. Um deles questionou se o atleta atiraria no rosto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e, em resposta, ele abriu uma enquete para colher opiniões sobre o tema.

Após repercussão negativa, a publicação foi apagada, mas os prints ainda circulam pelas redes sociais. Wallace, que já foi campeão olímpico pela Seleção Brasileira de Vôlei, é bolsonarista assumido. Nas últimas eleições, ele fez campanha aberta a favor da reeleição de Jair Bolsonaro (PL), que foi derrotado nas urnas por Lula.

Na terça-feira (31), Cruzeiro lamentou a publicação de seu jogador em post no Twitter. “O Sada Cruzeiro lamenta profundamente a publicação realizada pelo nosso atleta Wallace e o seu conteúdo. Vivemos um momento delicado, em que precisamos ter muita cautela com as nossas manifestações. As redes sociais podem parecer um espaço em que tudo está liberado, sem muita avaliação das possibilidades de interpretação, e isso é uma armadilha gigantesca”, escreveu o clube.

A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) também se manifestou contrária a postagem. “A CBV repudia qualquer tipo de violência ou incitação a atos violentos, e entende que o esporte é uma ferramenta para propagação de valores como o respeito, a tolerância e a igualdade.”

Pedido de desculpas

Em um vídeo divulgado em seu Instagram, Wallace pediu desculpas sobre o ocorrido, disse que errou e que a postagem foi “infeliz” (veja abaixo).

“Quem me conhece sabe que eu jamais incitaria violência em hipótese alguma, principalmente ao nosso presidente. Então, venho aqui pedir desculpas, foi um post infeliz que eu acabei fazendo. Errei”, disse o atleta.

“Estou aqui pra falar sobre os stories de ontem, junto com a enquete, que acabou gerando uma repercussão social muito ruim. Estou aqui pedindo desculpas, porque quando você erra, não tem jeito. Você tem que assumir seu erro e se desculpar. Jamais tive a intenção de incitar à violência ou ódio, não é da minha pessoa. Não foi isso que o esporte me ensinou e não é isso que quero passar pra ninguém. Um abraço”, concluiu ele.

LEIA TAMBÉM: