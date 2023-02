Americano que sumiu durante cheia em cachoeira na Chapada dos Veadeiros é achado morto

O turista norte-americano Raul Jiménez, de 30 anos, que desapareceu durante uma cheia repentina em uma cachoeira na Chapada dos Veadeiros, em Alto Paraíso, em Goiás, foi encontrado morto. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ele estava em uma área de difícil acesso e foi preciso uma operação especial, com uso de rapel, para efetuar o resgate.

O corpo do turista foi encontrado na quarta-feira (1º). Os socorristas tiveram que montar um sistema com uso de cordas e uma maca e desceram cerca de 40 metros em uma cachoeira para conseguir retirá-lo.

Em seguida, ele foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Alto Paraíso, onde aguarda pelo processo de identificação. Como não possui digital registrada no Brasil, isso deve ser feito pela arcada dentária ou por exame de DNA.

Familiares do norte-americano vieram para o Brasil para acompanhar os trabalhos da equipe de resgate que, além dos bombeiros, contou com o Grupo de Voluntários de Busca e Salvamento (GVBS), composto por guias locais que conhecem a área.

Bombeiros tiveram que descer cachoeira de rapel para resgatar corpo de turista americano, na Chapada dos Veadeiros (Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Desaparecimento

O turista desapareceu na tarde do último sábado (28), quando estava com um grupo de amigos na cachoeira Raizama. Eles foram pegos de surpresa pelo aumento repentino do volume de água, sendo que quatro pessoas foram resgatadas, mas Raul continuava a ser procurado.

Amiga do norte-americano, Giselle Real também estava na cachoeira e contou que viu o momento em que o turista foi levado pelas águas.

“Estava tranquilo, de repente veio uma água forte. Raul foi tentando agarrar a bolsa, mas a água nunca parou. Mais forte, mais água. Raul se foi com a água”, contou ela.

Grupo estava em cachoeira na Chapada dos Veadeiros quando volume de água subiu repentinamente (Divulgação/Corpo de Bombeiros)

