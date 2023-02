Quina continua acumulada e paga R$ 7,48 milhões nesta quinta-feira

Mais uma vez ninguém levou o prêmio da Quina para casa e o valor acumulou. Nesta quinta-feira, quem acertar as cinco dezenas sorteadas pode engordar sua conta bancária em R$ 7,48 milhões, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Veja as cinco dezenas da Quina nesta quinta-feira, 2 de fevereiro:

11, 25, 26, 59, 68

VALOR ACUMULADO

Apesar de ninguém ter levado o prêmio para casa, sessenta e quatro apostas acertaram quatro dos cinco números sorteados e cada um deles ganhou R$ 7.376,25.

Na faixa dos três acertos, 4.630 apostas ganharam prêmios individuais de R$ 97,10.

Dupla Sena desta quinta-feira vale R$ 800 mil

O prêmio do primeiro sorteio da Dupla Sena deve pagar nesta quinta-feira R$ 800 mil. No segundo sorteio, as seis dezenas sorteadas valem R$ 45,6 mil.

Veja os números sorteados:

1º sorteio

13, 22, 27, 30, 36, 37

2º sorteio

02, 14, 17, 20, 37, 41