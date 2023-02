Motorista que matou jovem atropelada e fugiu falou sobre acidente com amigos: “Não posso assumir”

O motorista que fugiu após atropelar e matar a jovem Estefany Ferreira Medina, de 20 anos, em uma estrada de terra que dá acesso a um conjunto de chácaras, entre São José do Rio Preto e Cedral, no interior de São Paulo, falou sobre o caso com amigos. Em trocas de mensagens minutos depois do acidente, o estudante de psicologia João Pedro Silva Alves, de 23 anos, deixou claro que não pretendia assumir a responsabilidade. Contudo, ele acabou preso.

O atropelamento ocorreu na manhã do último domingo (29), quando Estefany saía de uma festa pré-carnaval acompanhada por um grupo de amigos. Eles aguardavam a chegada de um motorista de aplicativo, quando João Pedro apareceu na estrada de terra em alta velocidade e acabou atingindo a vítima.

Um amigo dela, que presenciou tudo, contou ao ao site G1 que o motorista fugiu sem prestar socorro. “Ela foi arrastada por vários metros. A gente escutou o barulho do carro vindo, mas foi muito rápido. O motorista desceu do carro, viu a vítima e simplesmente voltou. Não prestou socorro algum.”

Após o atropelamento, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas quando os socorristas chegaram já constataram que a jovem estava morta. Já João Pedro fugiu do local, mas foi encontrado e preso pela Polícia Militar ainda no domingo, em Guapiaçu, também no interior paulista.

Na ocasião, o motorista confessou aos policiais militares que tinha feito o consumo de bebidas alcóolicas. Assim, foi levado para a sede da Divisão Especializada de Investigações Criminais (DEIC) de Rio Preto. Ele passou por audiência de custódia na segunda-feira (30) e teve a prisão preventiva decretada.

Mensagens sobre o acidente

Antes de ser preso, o estudante trocou mensagens via celular com amigos. Ele pediu para que os colegas dissessem à polícia que não o conheciam e que não poderia assumir a responsabilidade porque tem uma “vida e carreira a seguir”.

As mensagens em questão foram entregues à Polícia Civil e anexadas ao inquérito que investiga a morte de Estefany.

Os três amigos que estavam com João Pedro confirmaram que ele fez consumo de muitas bebidas alcóolicas na festa pré-carnaval e que, por isso, eles não voltaram com ele. Assim, no momento do atropelamento, o rapaz estava sozinho no veículo.

Cerca de 20 minutos depois, o motorista começou a enviar as mensagens aos amigos, quando foi repreendido por ter fugido e apenas respondeu: “Eu não posso assumir isso”, escreveu João Pedro. Logo depois, ele justificou: “Eu tenho minha carreira para seguir”.

Em entrevista ao site UOL, o advogado Juan Siqueira, que defende o estudante de psicologia, alega que a divulgação da conversa busca “criar um espetáculo” sobre o caso e que elas não possuem relevância jurídica.

“O diálogo, em verdade, foi vazado dos autos por alguém que está interessado em criar um espetáculo sobre um caso delicado, em que há uma vítima fatal e duas famílias destruídas. Sobre o conteúdo das conversas, estas não possuem nenhuma relevância jurídica, porque João, quando encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, confessou ser o autor do crime, narrou como os fatos ocorreram e deverá ser julgado nos limites de sua culpa”, disse.

“Ainda há uma investigação em curso, que, inclusive, é falha pela conclusão precoce sem a juntada de laudos fundamentais para dizer quais foram as condições que ocorreu o acidente”, concluiu o advogado.

