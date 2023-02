Mensagem de celular motiva crime em motel; entenda o caso

Um crime em um motel chamou a atenção da polícia da cidade de Apucarana, no Paraná. Uma mulher de 39 anos é investigada após ter atirado contra o próprio companheiro, de 52, em um dos quartos do estabelecimento. O homem foi ferido no tórax, recebeu socorro e segue internado.

O caso ocorreu na última terça-feira (31). Segundo o delegado Victor Hugo Torres, a vítima foi atingida após uma discussão. “No hospital, a suspeita disse que foi tiro foi acidental, mas a vítima ainda estava em condições de falar e informou que essa versão era mentira, que tinha sido ela que atirou nele, por ciúmes”, disse, em entrevista ao “UOL”.

Mensagem de celular

O que teria provocado a discussão foi uma mensagem no celular do homem. “Conseguimos conversar com ele ontem, no hospital. Ele ainda está com dificuldade para falar, mas disse que ela verificou uma mensagem no celular dele de outra mulher, o que teria despertado os ciúmes. Inclusive, encontramos o celular dele quebrado na suíte do motel.”

O casal estava junto havia cerca de seis anos, entre idas e vindas. A mulher tinha quatro boletins de ocorrência registrados contra o homem, incluindo uma medida protetiva. Ela é considerada foragida.

LEIA TAMBÉM: