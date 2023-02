Jovens compram dinheiro falso na internet para custear diversão; crime pode render 12 anos de prisão

Jovens entre 18 e 25 anos de classe média têm adquirido dinheiro falso pela internet para bancar shows, bebidas e drogas, segundo a PF (Polícia Federal).

“A cédula é feita pela Casa da Moeda, pelo governo brasileiro. Então, quando você falsifica você lesa todos esses bens, que é a economia, a fé pública do país. Ou seja, crimes gravíssimos realmente”, explica o superintendente da PF no Espírito Santo, Eugênio Ricas, ao “G1″. Em todo o ano passado, cerca de R$ 56 mil em dinheiro falso foram apreendidos no Estado.

De acordo com o superintendente, quem compra o dinheiro falso na internet costuma pagar até 30% do valor total das notas.

A parceria da PF com os Correios facilitou a identificação dos criminosos, que costumam enviar e receber as cédulas falsas por encomendas.

Pena para o crime

Ricas destacou que três pessoas foram presas no Espírito Santo em apenas 20 dias. A PF, porém, não identificou o laboratório onde as notas falsas são produzidas.

De acordo com o 1º parágrafo do artigo 289 do Código Penal, portar dinheiro falso em qualquer quantia é crime, mesmo que as cédulas não sejam colocadas em circulação. A pena pode variar de três a 12 anos de reclusão.

