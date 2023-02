Hoje tem Lotofácil de R$ 5 milhões; Confira os números

O sorteio desta quinta-feira (dia 2) promete um prêmio gordo para quem acertar as quinze dezenas da Lotofácil. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio é estimado em R$ 5 milhões.

Confira os números da Lotofácil desta quinta-feira:

02, 04, 07, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 24, 25

Dos ganhadores em SP

No sorteio desta quarta-feira, dois apostadores de São Paulo levaram para casa o prêmio principal da loteria. O terceiro ganhador fez sua aposta pelo canal eletrônico da Caixa, por isso não é possível determinar a origem da aposta.

Na segunda faixa de premiação, 607 apostas acertaram 14 números e cada uma delas levou para casa R$ 1.130,29.

Os apostadores que acertaram apenas 13 dos 15 números ganharam R$ 25 cada. Foram 20.350 apostas.

Dupla Sena desta quinta-feira vale R$ 800 mil

O prêmio do primeiro sorteio da Dupla Sena deve pagar nesta quinta-feira R$ 800 mil. No segundo sorteio, as seis dezenas sorteadas valem R$

Veja os números sorteados:

1º sorteio

13, 22, 27, 30, 36, 37

2º sorteio

02, 14, 17, 20, 37, 41