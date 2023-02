Daniel Alves já perdeu quatro patrocinadores após ser preso acusado por estupro; saiba quais

O jogador Daniel Alves, preso há mais de uma semana sob acusação de estupro em Barcelona, na Espanha, já acumula prejuízos financeiros. Ele perdeu quatro patrocinadores e ainda teve o contrato com o Puma, time que defendia, rescindido. A equipe mexicana quer que o brasileiro pague uma indenização no valor de R$ 25 milhões - cerca de 5 milhões de dólares - pelo descumprimento de algumas cláusulas.

Conforme reportagem do site UOL, o primeiro prejuízo do jogador foi com a Adidas. O contrato com a marca de materiais esportivos terminou no fim do ano passado e não foi renovado.

No dia 23 de janeiro, três dias depois que ele foi preso, a empresa de apostas 1xBet enviou um e-mail informando sobre a rescisão do contrato que eles mantinham.

“Vamos pausar nosso contrato devido à impossibilidade de promover Dani a nosso embaixador. [A pausa será] de janeiro (quando começaram as notícias sobre o caso envolvendo Dani) até o começo de maio (quatro meses no total). Próximos passos: [vamos] preparar um contrato adicional editando os novos termos de contrato [...] Os pagamentos planejados seguindo o contrato principal também vão ser adiados”, escreveu a 1xBet.

No dia seguinte, 24 de janeiro, foi a vez a Hygia Saúde anunciar o fim do patrocínio. “A notificante, sendo uma empresa que tem como pilar a valorização da mulher, empreendendo esforços para que elas sejam cada vez mais reconhecidas na sociedade, e que, com as soluções ofertadas pela Notificante, possam ter uma vida mais saudável e melhor, não pode sequer cogitar manter a relação contratual com o Notificado.”

Por fim, no dia 25 de janeiro, a Ethika, marca de roupas íntimas, enviou um e-mail informando sobre a rescisão do contrato que mantinha com o jogador.

“Devido à situação atual de Dani, nos vemos obrigados a pausar o contrato que temos atualmente, até que haja uma resolução da não-culpabilidade do Dani. Isso implica não fazermos nenhum dos pagamentos acordados para este 2023 e os posteriores até que Dani se livre da culpa.”

Acusação de estupro

O jogador brasileiro é acusado por uma jovem de 23 anos por agressão sexual dentro do banheiro de uma boate em Barcelona, no último dia 30 de dezembro.

A jovem declarou que estava com amigas e que elas foram convidadas a subir à zona VIP por um grupo de garotos mexicanos. Um garçom, então, as convidou para sentar na mesa de Daniel Alves e um acompanhante. Elas se recusaram no início, mas “o cliente insistiu, e o garçom destacou que se tratava de um ‘amigo’”.

Finalmente, as moças aceitaram se sentar à mesa. Depois de um tempo conversando, contou a vítima, Daniel Alves “começou a ‘fazer o bobo’ com as três, enganchando-se muito e tocando-as”. Além disso, em várias ocasiões, “pegou-lhe com força a mão e Alves e colocou-a em seu pênis”, enquanto ela tentava evitá-lo. Mais tarde, o brasileiro lhe apontou uma porta e obrigou-a a segui-lo e a entrar”.

A vítima denunciou que, já no banheiro, “Alves a obrigou a sentar-se em cima dele, a atirou ao chão, a obrigou a praticar sexo oral, a que ela resistiu ativamente, a esbofeteou, a levantou do chão e a penetrou até ejacular”.

Quando foi prestar depoimento na delegacia de Barcelona sobre a acusação de estupro, Daniel Alves negou conhecer a vítima. Porém, quando confrontado pela juíza sobre uma tatuagem íntima que ele tem entre o abdômen e a virilha, descrita pela vítima, ele confessou ter tido relações com ela, mas de forma consentida.

Pesam contra ele ainda imagens das câmeras internas da boate, que mostram que ele ficou cerca de 15 minutos no banheiro com a vítima e declarações de outra mulher que disse ter sido assediada e “tocada” nas partes íntimas pelo jogador naquela mesma noite. Os exames médicos feitos na mulher que o denunciou também confirmam o estupro.

Assim, o brasileiro foi preso no dia 20 de janeiro deste ano e permanece à disposição da Justiça espanhola.

Recurso

Na quarta-feira (1º), o advogado de defesa do jogador entrou com recurso na Justiça para tentar reverter a prisão preventiva e obter a liberdade condicional. A defesa alega que as imagens nas ditas de vídeo não condizem exatamente com o que foi narrado pela vítima e dão margem a outras interpretações.

Os defensores dizem, ainda, que Daniel Alves tem residência fixa em Barcelona e poderia aguardar a decisão da Justiça usando uma pulseira eletrônica, além de entregar seu passaporte às autoridades espanholas.

