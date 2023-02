Condomínio é multado em R$ 7 mil por impedir entrada de moradora; entenda

Um condomínio no Espírito Santo foi condenado a pagar R$ 7 mil de indenização por danos morais a uma moradora que foi impedida de entrar no próprio apartamento pelo síndico após um pedido do ex-marido.

Segundo a decisão judicial, obtida e divulgada pelo “UOL”, a mulher é proprietária do imóvel. Em dezembro de 2019 ela decidiu se divorciar. A separação de corpos ocorreu no mês seguinte.

O ex-marido foi liberado para retirar seus pertences do espaço. Porém, em março de 2020, ele começou a ter conflitos com a ex-esposa por conta de um novo relacionamento dela.

Ele, então, entrou em contato com o síndico para impedir a entrada dela no condomínio. Em março de 2020, ela precisou de auxílio da PM (Polícia Militar) para conseguir entrar no próprio imóvel.

Ao conseguir finalmente acessar a casa, a mulher “notou a falta de diversos bens pessoais”, além de perceber que a porta estava arrombada. Ela, então, pediu à justiça uma medida protetiva de urgência.

Ainda em março daquele ano, a moradora foi impedida de entrar no condomínio novamente por “ato do síndico, necessitando do auxílio de advogado para ter acesso ao imóvel”.

Amizade entre síndico e ex

De acordo com o “UOL”, a decisão aponta que o síndico tem tomado várias decisões contra a proprietária do imóvel, como desabilitar a tag de entrada do veículo no condomínio. Ele e o ex-marido, segundo consta, são amigos.

À justiça, o síndico disse que “apenas agiu nos limites regimentais” e apesar de a “mulher se intitular proprietária do imóvel, não manteve seu cadastro atualizado perante a administração do condomínio e seu ex-marido constava cadastrado como morador”.

