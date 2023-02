Caso Dani Alves: veja a lista de compras do atleta na prisão

O jogador brasileiro Dani Alves, preso há mais de uma semana sob acusação de estupro em Barcelona, ganhou um cartão no valor de 100 euros para gastar na cantina do presídio Brians 2, segundo o site espanhol Diario As.

O dinheiro dos cartões não é uma cortesia do estado, como muitos podem imaginar, mas corresponde á quantia depositada pelos familiares uma vez por semana. É um depósito opcional, mas o valor é igual para todos os detentos.

Apesar de dinheiro não ser um problema para o jogador brasileiro, segundo o site os gastos de Dani no presídio têm sido modestos. Na primeira semana, gastou apenas 17,33 euros em seis iogurtes por 50 centavos, quatro latas de atum por 88 centavos, um frasco de shampoo por 2,42 euros, um desodorante por 2,39 euros e quatro lata de energético por 1,5 euros. Entre outras opções, o jogador poderia ter comprado no local uma pequena televisão, mas de acordo com a notícia do Diário AS ele tem preferido ficar alheio a tudo que estão falando sobre seu caso fora do presídio.

Dani Alves Jogador Dani Alves está preso em ala para acusados de crimes sexuais (@danialves/EFE)

VISITAS NA CADEIA

O jornal diz também que alguns detentos que dividem a ala para presos acusados de crimes sexuais estão reclamando que Dani Alves tem tratamento diferenciado em relação ao regime de visitas, que normalmente ocorrem apenas nos domingos de tarde.

A notícia, porém, não foi confirmada. No começo da semana, as autoridades de Barcelona disseram que o atleta divide a cela com outro preso e não tem nenhuma mordomia especial, sendo sujeito as mesmas condições dos demais presos do pavilhão.

RECURSO

Ontem o advogado de defesa do jogador entrou com recurso na Justiça para tentar reverter a prisão preventiva e obter a liberdade condicional. A defesa alega que as imagens nas ditas de vídeo não condizem exatamente com o que foi narrado pela vítima e dão margem a outras interpretações. Alega ainda que Daniel Alves tem residência fixa em Barcelona e poderia aguardar a decisão da Justiça usando uma pulseira eletrônica, além de entregar seu passaporte às autoridades espanholas.