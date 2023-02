Caso Dani Alves: jogador e Joana Sanz tiveram conversa decisiva por telefone

Uma curta conversa por telefone foi o único contato entre o jogador Daniel Alves e sua esposa, a modelo Joana Sanz desde que o jogador foi preso por acusação de estupro, em 20 de dezembro, segundo revelou o programa Ana Rosa, da emissora espanhola Telecinco.

Segundo o programa, nos poucos minutos que duraram a conversa Dani Alves disse à modelo que a amava e que queria continuar casado com ela, mas Joana Sanz manifestou sua intenção de se divorciar do jogador brasileiro, informação que os advogados dele já tinham lhe repassado. De acordo com o programa, Joana queria dizer isso pessoalmente a ele, mas como ele se recusou a recebê-la na cadeia, a informação chegou por meio de seus representantes legais.

Segundo o programa, a modelo estaria pensando em seu presente imediato e evitando tomar decisões sobre o futuro e as pessoas mais próximas a ela haviam aconselhado que interrompesse as declarações públicas nas redes sociais.

DETALHES DA GRAVAÇÃO PODEM AJUDAR A LIBERTAR O JOGADOR

No recurso apresentado pela defesa para solicitar a liberdade provisória do jogador, os advogados citam as raízes familiares, sociais, pessoais e empresariais que Dani Alves mantém em Barcelona, assim como moradia que compartilha com sua esposa no país.

Também constam no recurso detalhes levantados pela defesa nas câmeras de segurança da boate Sutton que, segundo os advogados, confrontam as declarações da vítima. Em dois minutos de gravação, as imagens mostram o jogador entrando no banheiro e a vítima conversando com amigos, depois com um garçom, para só então se dirigir ao local. Em nenhum momento, argumenta a defesa, o jogador abriu a porta ou deu passagem para ela entrar no banheiro, como disse a jovem em seu depoimento. (Com informações do La Vanguardia)