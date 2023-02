Carnaval 2023: venda de ingressos para o Anhembi e Sapucaí já começaram; saiba como comprar

O desfiles das escolas de samba prometem agitar o Carnaval deste ano, tanto no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo, quanto no Sambódromo do Rio de Janeiro, na Marquês de Sapucaí. Na capital paulista, o grupo especial desfila nos dias 17 e 18 de fevereiro. Já na capital fluminense, os desfiles da Série Ouro serão nos dias 19 e 20.

Para os foliões que vão aproveitar a festa na capital paulista, a venda de entradas para todos os setores já está disponível (veja detalhes abaixo).

Agora, para quem vai para terras cariocas, por enquanto foram vendidas apenas as frisas, que são boxes descobertos com seis lugares cada que ficam localizados bem perto da avenida. Para as arquibancadas da Sapucaí, os ingressos começam a ser vendidos no próximo dia 9.

Veja abaixo como comprar ingressos pro Anhembi:

A venda de ingressos para o Anhembi começaram na quarta-feira (1º). Elas podem ser adquiridas pela internet ou nos seguintes pontos físicos:

Sambódromo do Anhembi - que fica na Avenida Olavo Fontoura, nº 1209, em Santana. De segunda a domingo, das 12h às 20h;

Carioca Club Pinheiros, que fica na Rua Cardeal Arcoverde, nº 2.899, em Pinheiros. De segunda a sexta, das 12h às 18h;

Galeria do Rock, que fica na Avenida São João, nº 439, no Centro. Degunda a sexta, das 13h às 19h, e sábado, das 13h às 17h.

Os valores de entrada variam de acordo com o setor e a data escolhida, partindo de R$ 90 nas arquibancadas. Também estão disponíveis mesas e cadeiras de pista, além de camarotes.

Veja como comprar ingressos para a Sapucaí:

A venda de ingressos para as frisas durante os desfiles das escolas de samba da Série Ouro, na Sapucaí, começaram a ser vendidos no último dia 18 de janeiro. Os valores variavam de R$ 750 a R$ 1,4 mil, para cada dia de desfile.

As reservas puderam ser feitas pelo site da Liga RJ. No dia 27 de janeiro, foi divulgada a lista dos contemplados, que tiveram de efetuar o pagamento nos dias 30 e 31. Assim, garantiram a entrada.

Já a venda para as arquibancadas começa no dia 9 de fevereiro, exclusivamente em um estande montado no Setor 11 do sambódromo, que fica na Rua Salvador de Sá, embaixo do Viaduto São Sebastião. O horário de funcionamento será de segunda a sexta, das 10h às 16h.

