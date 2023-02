“Ação esdrúxula, imoral e criminal”: Senador Marcos Do Val narra tentativa de Bolsonaro de cooptá-lo para golpe

Em reportagem, a Revista Veja publicou matéria onde o senador Marcos Do Val narra a tentativa do então presidente Jair Bolsonaro de cooptá-lo para que gravasse uma conversa com o ministro do Supremo Alexandre de Morais no final do ano passado. A ideia era conseguir alguma declaração comprometedora do ministro para tentar anular a eleição de Lula.

O presidente, segundo a revista Veja, se reuniu com Do Val no Palácio da Alvorada e com o então deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ), onde foi feita a proposta para que fizesse a gravação. A reunião foi cercada de sigilo e códigos para que a informação não vazasse.

O nome do senador foi proposto por Silveira por seu um homem de sua confiança e disse também que ele seria a pessoa certa para a missão “que salvaria o Brasil”. A missão envolveria agentes do GSI (Gabinete de Segurança Institucional) e da Abin (Agência Brasileira de Inteligência) para o fornecimento do equipamento e a gravação da conversa.

Do Val ouviu a proposta da boca do presidente Bolsonaro e disse que iria pensar, mas dias depois enviou mensagem a Daniel Silveira declinando da proposta.

De acordo com a Veja, três dias depois Do Val enviou uma mensagem para Alexandre de Morais pedindo uma reunião com o ministro. A revista teve acesso à troca de mensagens onde ele diz que “precisava falar como foi o encontro com o PR (Presidente da República) e o DS (Daniel Silveira ).”

O senador relatou ao ministro o pedido do presidente, que ele classificou como uma “ação esdrúxula, imoral e criminosa” e que poderia levar a um golpe para derrubar o presidente eleito. Moraes teria reagido com espanto. “Não acredito”.

Em suas redes sociais, o senador anunciou hoje que após sofrer um princípio de infarto havia resolvido abandonar definitivamente a política. “Após quatro anos de dedicação exclusiva como senador pelo Espírito Santo, chegando a sofrer um princípio de infarto, venho através desta, comunicar a todos os capixabas a minha saída definitivamente da política.”