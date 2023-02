Vítima reconhece carro e suspeito por estupros em série é preso em MG; ele tentou violentar grávida

A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu um homem, de 39 anos, suspeito de ser um estuprador em série que agia por diversos bairros de Belo Horizonte. A captura foi possível depois que uma das vítimas, que estava grávida, viu o agressor circulando pela cidade em um carro branco e conseguiu fazer uma foto. O veículo que apareceu na imagem foi reconhecido por outra garota, de 16 anos, que tinha sido violentada meses antes.

As investigações sobre os estupros em série começaram em julho de 2022, quando a menor de 16 anos procurou a polícia e denunciou que tinha sido estuprada, em abril do mesmo ano, enquanto estava indo para a escola, no bairro Pindorama. A garota relatou que o suspeito a abordou na rua e a obrigou a entrar em uma picape branca, que era usada para fazer o transporte de vidros.

Depois de cometer o estupro, o homem teria jogado uma nota de R$ 20 sobre a jovem, como se fosse um pagamento por serviços sexuais. ”Ele a humilhou ainda nesse sentido”, explicou o delegado Diego Lopes, que participou das investigações.

Ainda em junho do ano passado, o suspeito teria tentado fazer mais uma vítima. Ele abordou a jovem de 19 anos, que estava grávida, mas ela conseguiu escapar. Dias depois ela viu o homem circulando na picape branca e conseguiu fazer uma foto. Ela enviou a imagem em grupos de WhatsApp de moradores da região e a vítima de 16 anos acabou o reconhecendo.

A polícia conseguiu, assim, identificar o suspeito, que já tinha sido preso em 2013 por estupro. Na época, ele usava uma motocicleta quando abordou e estuprou a vítima, de 17 anos. As informações foram cruzadas e confirmada que se tratava do mesmo homem.

A prisão

O suspeito foi procurado e preso perto do seu local de trabalho, no bairro Serrano, em Belo Horizonte. Em conversa com os agentes ele negou os crimes, mas quando foi interrogado pelos delegados não soube se explicar sobre as demais provas contra ele. Assim, ele foi autuado pelo estupro da garota de 16 anos e permanece à disposição da Justiça.

A polícia disse que os trabalhos continuam para identificar se há mais vítimas. Conforme as investigações, ele costumava agir nos bairros Pindorama, Califórnia, Urca e Serrano.

