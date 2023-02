VÍDEO: Wallace pede desculpas após publicação polêmica sobre ‘tiros em Lula’: “Post infeliz”

O jogador de vôlei Wallace Leandro, do Cruzeiro, que fez um post polêmico nas redes sociais citando “tiro na cara de Lula”, pediu desculpas em um vídeo, disse que errou e que a postagem foi “infeliz”. Tanto o clube que ele defende quanto a Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) repudiaram a atitude do atleta e ele acabou sendo afastado das funções por tempo indeterminado.

Nó vídeo em que pediu desculpas, Wallace disse: “Quem me conhece sabe que eu jamais incitaria violência em hipótese alguma, principalmente ao nosso presidente. Então, venho aqui pedir desculpas, foi um post infeliz que eu acabei fazendo. Errei”, disse o atleta.

“Estou aqui pra falar sobre os stories de ontem, junto com a enquete, que acabou gerando uma repercussão social muito ruim. Estou aqui pedindo desculpas, porque quando você erra, não tem jeito. Você tem que assumir seu erro e se desculpar. Jamais tive a intenção de incitar à violência ou ódio, não é da minha pessoa. Não foi isso que o esporte me ensinou e não é isso que quero passar pra ninguém. Um abraço”, concluiu ele.

A publicação em questão foi feita quando o jogador esteve em um clube de tiros e abriu uma caixa de perguntas para seus seguidores. Um deles questionou se o atleta atiraria no rosto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e, em resposta, ele abriu uma enquete para colher opiniões sobre o tema.

Após repercussão negativa, a publicação foi apagada, mas os prints ainda circulam pelas redes sociais. Wallace, que já foi campeão olímpico pela Seleção Brasileira de Vôlei, é bolsonarista assumido. Nas últimas eleições, ele fez campanha aberta a favor da reeleição de Jair Bolsonaro (PL), que foi derrotado nas urnas por Lula.

Entidades repudiam

Na terça-feira (31), Cruzeiro lamentou a publicação de seu jogador em post no Twitter. “O Sada Cruzeiro lamenta profundamente a publicação realizada pelo nosso atleta Wallace e o seu conteúdo. Vivemos um momento delicado, em que precisamos ter muita cautela com as nossas manifestações. As redes sociais podem parecer um espaço em que tudo está liberado, sem muita avaliação das possibilidades de interpretação, e isso é uma armadilha gigantesca”, escreveu o clube.

“Reforçaremos com todo o nosso staff, atletas e comissão técnica sobre a importância da responsabilidade no uso das mídias digitais. Ressaltamos, principalmente, que a violência nunca deve ser exaltada ou estimulada, e da parte do Sada Cruzeiro pedimos sinceras desculpas a todos”, concluiu o Cruzeiro.

A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) também se manifestou contrária a postagem. “A CBV repudia qualquer tipo de violência ou incitação a atos violentos, e entende que o esporte é uma ferramenta para propagação de valores como o respeito, a tolerância e a igualdade.”

Horas mais tarde, o Cruzeiro informou que Wallace foi suspenso por tempo indeterminado.

“A diretoria do Sada Cruzeiro, reforça, novamente, que repudia qualquer ato que possa significar incitação à violência, após as postagens do atleta Wallace. Atento aos desdobramentos, o clube informa que vem tomando providências diante do fato. O clube exigiu do atleta Wallace a plena retratação e um pedido de desculpas a todos que se sentiram ofendidos com as suas postagens. Conforme previsto em contrato, o Sada Cruzeiro informa que Wallace será punido com afastamento e uma suspensão por tempo indeterminado, a partir desta terça-feira.”

Mais repercussões

Também na terça-feira, o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, afirmou que acionou a Advocacia-Geral da União (AGU) para tomar providências por causa do post do jogador.

“Esta postagem foi feita pelo jogador de vôlei do Cruzeiro , e ex-atleta da seleção brasileira, Wallace Leandro em seu Instagram. Já acionei a AGU e vamos tomar todas as providências necessárias. Não vamos tolerar ameaças feitas por extremistas e golpistas!”, escreveu Pimenta em seu Twitter.

Esta postagem foi feita pelo jogador de vôlei do @sadacruzeiro, e ex-atleta da seleção brasileira, Wallace Leandro em seu Instagram. Já acionei a AGU e vamos tomar todas as providências necessárias. Não vamos tolerar ameaças feitas por extremistas e golpistas! pic.twitter.com/2FGzrizpqb — Paulo Pimenta (@Pimenta13Br) January 31, 2023

