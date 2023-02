Outras alunas da UFPI dizem ter sido assediadas por suspeito de matar jovem: “Ficava pedindo beijo”

Após a detenção de Thiago Mayson da Silva Barbosa, de 28 anos, apontado como o principal suspeito pela morte de Janaína da Silva Bezerra, de 22 anos, que foi estuprada e teve o pescoço quebrado durante uma calourada na Universidade Federal do Piauí (UFPI), outras estudantes da instituição afirmam que foram assediadas pelo rapaz. Ele, que é aluno do mestrado em Matemática, cumpre prisão preventiva.

Segundo reportagem do site G1, uma estudante de 21 anos, que não quer ser identificada, contou que ela e mais duas colegas foram vítimas de importunação sexual por parte de Thiago mais de uma vez. Uma das ocasiões ocorreu enquanto ela trabalhava em um bar durante uma calourada na universidade.

“Ele ia lá comprar bebida e ficava pedindo beijo, Instagram e tentava puxar conversa com a gente também. Nas duas vezes ele ficou até o fim da festa e só saiu quando os meninos foram falar com ele e mandar ele embora”, relatou a estudante.

A jovem disse que já tinha avisado para as colegas terem cuidado com o rapaz, pois ele continuava cometendo os assédios tanto pessoalmente quanto nas redes sociais e que isso a deixava desconfortável.

“Tudo me incomodava. Primeiro que já tinha demonstrado que não estava a fim, já tinha falado que não queria, que estava trabalhando e ele enchendo o saco. Eu me sentia insegura, apesar de ter muita gente ali perto, pelo desrespeito que ele demostrava em ter com a minha palavra, sabe? Eu evitava até olhar para ele, para fugir de qualquer interação que ele tentava”, destacou a jovem.

A estudante diz que reconheceu Thiago ao saber do que aconteceu com a colega da UFPI e ver a foto dele como sendo suspeito.

Janaína foi estuprada e morta durante calourada na UFPI (Reprodução/Redes sociais)

Morte de Janaína

Janaína foi morta no último dia 28. A Polícia Civil diz que ela foi estuprada e teve o pescoço quebrado. A vítima foi levada ao hospital, porém chegou morta ao local. Ela apresentava lesões no rosto e em diversas regiões do corpo.

De acordo o com o delegado, Janaína foi violentada em uma sala do Programa de Pós-Graduação em Matemática. Lá foram encontrados vestígios de sangue.

Um laudo preliminar do IML (Instituto de Medicina Legal) apontou que a a causa da morte foi trauma raquimedular por ação contundente, uma contusão na coluna vertebral a nível cervical.

Thiago foi preso como principal suspeito no mesmo dia. Em depoimento, ele contou que já tinha ficado com Janaína e que os dois se reencontraram na calourada. Segundo ele, o casal teve relações sexuais numa sala da instituição e o preservativo rasgou, mas a jovem teria consentido em continuar com o sexo.

Ainda segundo o rapaz, a estudante teria desmaiado depois do sexo e ele acredita que ela possa ter batido a cabeça. Em seguida, ele diz ter percebido que havia um sangramento, o que acreditou ser menstruação.

Investigação

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) continua a investigar a morte de Janaína. Já foram ouvidas algumas testemunhas, entre elas um amigo de Thiago e seguranças da universidade.

A corporação diz que ainda pretende ouvir Thiago novamente, assim com a direção da UFPI, antes de concluir as investigações.

LEIA TAMBÉM: