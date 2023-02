Namorada de sertanejo morto em acidente no RS segue intubada em UTI; jovem sofreu várias fraturas

O corpo do cantor sertanejo Jefferson Machado, de 27 anos, que morreu após sofrer um acidente na rodovia RSC-453, em Estrela, no Rio Grande do Sul, foi enterrado em Teutônia, no Vale do Taquari. Já a namorada dele, Maiara Datsch, de 27 anos, que ficou gravemente ferida, segue intubada e em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O motorista que causou a batida, que estava com um veículo roubado e fugia da polícia, foi preso e deve responder por homicídio doloso.

O acidente que matou Jefferson ocorreu na noite de segunda-feira (30). O cantor e a namorada seguiam em um GM Cobalt, quando foram atingidos por uma Ford Ranger. O sertanejo não resistiu aos ferimentos e morreu. Já Maiara foi socorrida em estado grave e permanece internada no Hospital Bruno Born.

Pai da jovem, Valdemir Datsch disse em entrevista à revista “Quem” que a filha terá que passar por uma cirurgia. “Ela está intubada e deve ficar umas duas ou três semanas assim, de acordo com os médicos. Também vai precisar passar por cirurgia, porque teve várias fraturas”, revelou.

Jefferson era natural de Teutônia e era bastante conhecido na região. Entre suas principais músicas estão “Digitando” e “Riquinha”. Já Maiara foi eleita princesa da cidade gaúcha nos anos de 2018 e 2019.

Na manhã de segunda-feira, horas antes do acidente, o cantor fez sua última postagem nos stories do Instagram perguntando aos fãs “como iniciaram a semana”.

Última postagem do sertanejo Jefferson Machado, de 27 anos, que morreu em acidente no RS (Reprodução/Instagram)

Prisão do condutor

De acordo com a Polícia Civil, o veículo do artista foi atingido por um suspeito que dirigia um carro roubado na cidade de Farroupilha (RS) e estava em fuga. O homem, de 24 anos, foi preso e deve ser indiciado por homicídio doloso, já que assumiu o risco de matar.

O caso segue em investigação na Delegacia de Pronto Atendimento de Lajeado.

