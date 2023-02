Motorista de ônibus que levava time juvenil dá sua versão à polícia; veja o que ele disse

O motorista do ônibus que caiu de uma ponte na BR-116, em Além-Paraíba, em Minas Gerais, prestou depoimento à Polícia Civil na última terça-feira (31).

A princípio, o condutor, que não teve o nome divulgado, disse não se lembrar bem do ocorrido. Depois, afirmou que teve a impressão de ter visto uma carreta e entendido que ela queria fazer uma ultrapassagem, mas que ela teria desistido e recuado.

“O condutor teria se assustado, jogando o ônibus para o lado e o veículo teria se chocado contra a proteção lateral da pista”, informa uma postagem da Polícia Civil nas redes sociais.

Veja:

O funcionário da LG Turismo foi ouvido no Hospital São Salvador, em Minas, onde permanece internado. Ele negou estar dirigindo em alta velocidade.

Além dele, algumas vítimas, que receberam alta do hospital, já foram ouvidas. Outras oitivas ainda serão realizadas.

“Pelo que temos até agora, estamos trabalhando com homicídio culposo (sem intenção de matar), mas se a perícia nos der um elemento para empregar dolo (intenção de matar) a gente vai empregar. Ainda não é possível dizer se ele assumiu o risco de matar. Ele vai responder o processo em liberdade. A grande maioria dos jovens estava dormindo no momento do acidente. Eles relataram que o motorista estava imprimindo uma velocidade um pouco elevada, principalmente nas curvas — revelou o delegado responsável pelas investigações, Marcos Vignolo Alves, da 28ª DP (Além-Paraíba), segundo o “Extra”.

Um inquérito foi instaurado para apurar o acidente. O resultado dos laudos periciais são aguardados.

O acidente

Um ônibus caiu de uma ponte na madrugada de segunda-feira (30) na BR-116, em Além Paraíba. Com o impacto, o veículo parou de cabeça para baixo próximo a um riacho. Quatro pessoas morreram e 29 ficaram feridas.

O veículo transportava 33 pessoas, sendo 28 adolescentes que disputaram um campeonato de futebol em uma categoria juvenil. As vítimas, que integravam o Vila Maria Helena FC, equipe amadora com sede em Duque de Caxias (RJ), têm entre 13 e 18 anos.

O grupo voltava para casa após vencer Copa Nacional de Futebol de Base, que recebeu equipes recebeu equipes nas categorias sub-14, sub-16 e sub-18, na cidade mineira de Ubaporanga, no Vale do Rio Doce, no domingo (29). O Vila Maria Helena FC foi o vencedor da categoria sub 18, e ainda ficou em segundo lugar com a equipe no sub-16.

