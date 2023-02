Motorista condenado por morte de Cristiano Araújo é preso e solto em menos de 24h; entenda

O motorista Ronaldo Miranda Ribeiro, de 49 anos, que foi condenado pela morte do cantor sertanejo Cristiano Araújo e da namorada dele, Allana Morais, foi preso e solto em menos de 24 horas, em Aparecida de Goiânia (GO). Ele responde ao processo em liberdade e era considerado foragido por mudar de endereço e não comunicar à Justiça. Assim, acabou detido na noite de segunda-feira (30), mas foi liberado na terça-feira (31) depois que a defesa obteve um habeas corpus.

Em janeiro de 2018, Ronaldo a 2 anos e 7 meses em regime aberto pelo crime de homicídio culposo (sem intenção de matar) e a um pagamento de multa no valor de R$ 25 mil. A defesa dele recorreu, mas, em dezembro de 2019, a Justiça manteve a sentença.

Ele cumpriu a pena, mas precisava se apresentar em juízo para quitar as custas finais do processo. No entanto, mudou de endereço sem fazer a devida comunicação ao Poder Judiciário, quando passou a ser procurado.

Em entrevista ao site G1, o advogado dele, Ricardo Oliveira, explicou que houve um mal-entendido, mas destacou que Ronaldo foi liberado na terça-feira e já está em casa.

Cristiano Araújo morreu em 2015, aos 29 anos, em acidente de carro (Reprodução/Instagram)

Morte de Cristiano Araújo

Ronaldo conduzia o veículo quando um acidente matou o sertanejo Cristiano Araújo, de 29 anos, na BR-153, entre Morrinhos e o trevo de Pontalina, em Goiás, em junho de 2015. A namorada do artista, Allana Moraes, de 19, também estava no veículo e não resistiu aos ferimentos.

Na época, o Corpo de Bombeiros informou que o cantor sertanejo voltava de um show em Itumbiara, no sul goiano, quando o veículo em que ele estava, um Range Rover, saiu da pista e capotou. As investigações policiais constataram que Ronaldo dirigia acima da velocidade permitida e que o veículo estava com as rodas danificadas.

Além de Cristiano, Allana e Ronaldo, o empresário Victor Leonardo também estava no carro. Ele ficou ferido e foi hospitalizado, mas recebeu alta dias depois.

