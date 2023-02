Enchente na Rodovia Régis Bittencourt obriga motorista a abandonar o carro e nadar

A forte chuva que caiu na madrugada desta quarta-feira alagou um trecho da rodovia Regis Bittencourt, próximo a Embu das Artes, em São Paulo, encobrindo veículos, segundo notícia do G1.

Em um dos trechos da rodovia, o alagamento foi tão grande que obrigou ocupantes de um carro a subirem no teto do veículo. O carro começa a afundar e um dos ocupantes pula na água e nada até uma área mais alta.

Em seguida, ele retorna ao carro por trás e abre o porta-malas para retirar outros dois passageiros, que tem que nadar para deixar o local. Nenhum dos três se feriram.

De acordo com o G1, o motorista disse que viu o alagamento, mas achou que seria possível passar, mas o carro caiu no buraco de uma obra. Ele seguia na rodovia no sentido da Capital.

Diversas outras áreas de São Paulo e da região metropolitana sofreram alagamento em função da forte chuva da madrugada, principalmente na zona leste de São Paulo e na cidade de Mauá.

Nesta terça-feira, a Defesa Civil emitiu um alerta de chuvas fortes para todo o estado até sexta-feira. De acordo com os meteorologistas, as chuvas serão principalmente intensas no Vale do Ribeira e no Vale do Paraíba, onde o acumulado de chuva pode atingir 150 milímetros.

Para a região metropolitana e da Baixada Santista, a previsão é de que o acumulado de chuvas chegue a 100 mm.

O boletim adverte ainda sobre o risco de deslizamento de terra em áreas de desmatamento e pede à população que fique alerta para sinais de rachaduras nas paredes das casas e dos muros e inclinações de postes e árvores e acione a defesa civil o mais rápido possível.